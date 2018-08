Novak Đoković redno vabi na treninge Borisa Beckerja

Boris Becker je te dni v New Yorku, kjer za eno izmed športnih televizij dela kot strokovni komentator. Becker je, čeprav Novak ni njegov glavni favorit, vedel, da se bo Srb prej ali slej vrnil po poškodbi.

"Ko ste enkrat šampion, ste šampion za vse čase. On ima zmagovalno mentaliteto. Očitno je, da je potreboval nekaj več časa. Vesel sem, da se je znova združil s 'staro ekipo'. Dobro vem, koliko mu pomenijo, saj od Marijana in drugih dobiva podporo. Dejstvo je, da se je Novak Đoković vrnil in da od njega lahko pričakujemo le najbolje," je v uvodu povedal najmlajši zmagovalec Wimbledona.

"Ne, mislim, da je moja trenerska kariera končana." Foto: Guliver/Getty Images

Pozneje so ga vprašali, ali bi še enkrat stopil v trenerske čevlje in znova treniral Novaka Đokovića, potem ko je z njim uspešno sodeloval od leta 2013 do 2016.

"Ne, mislim, da je moja trenerska kariera končana. Skupaj sva veliko naredila in na to sem ponosen. Poleg vsega sva ostala dobra prijatelja. Trudiva se, da se čim več slišiva in se pogovarjava o tenisu. Če sva skupaj na turnirju, me Novak redno kliče in me prosi, da pridem na njegov trening. Želi slišati moje mnenje … Kakorkoli že, je zdaj v pravih rokah. Ima 31 let in dobro ve, kaj je dobro zanj in kaj potrebuje. Trenutno mu je dobro in ne skrbi me zanj. Tudi meni je zdaj prijetno. Sem na čelu nemškega tenisa in komentiram."

"Moram povedati, da je zame glavni favorit Rafael Nadal." Foto: Reuters

Na prvo mesto postavlja Rafaela Nadala

Po dolgem času bo na OP ZDA zaigrala tako imenovana velika četverica (Roger Federer, Novak Đoković, Rafel Nadal in Andy Murray). In kdo je zanj glavi favorit? "Moram povedati, da je zame glavni favorit Rafael Nadal. Za seboj ima neverjetno sezono in je prvi igralec sveta. Novak je takoj za njim. Kar mu je uspelo v Wimbledonu, je neverjetno. Spet ima svojo igro in zmaguje na velikih dvobojih. Mislim, da je pripravljen, je razkril Becker, ki na tretje mesto postavlja Rogerja Federerja.

Roger Federer je imel dolg odmor in vprašanje je, kako lahko pri svojih 37 letih igra dvoboje na pet nizov. Vsi vemo, kako ga navijači v New Yorku obožujejo. Imajo specifičen odnos in ni redkost, da zmaguje ravno zaradi njihove podpore. Vsi ga imajo radi, kar je neverjetno," je še za srbski Blic povedal 50-letni Nemec.