OP ZDA: najprej Dalila, nato še Polona

V ženskem delu teniškega turnirja OP ZDA bosta prvi dan zaigrali naša Polona Hercog in Dalila Jakupović, ki je ravno ta teden dosegla rekordno uvrstitev na lestvici WTA (91. mesto). Dalila bo v prvem krogu igrala proti Jil Belen Teichmann iz Švice.

Dalila Jakupović, za katero je to prvi nastop na tem turnirju, je na lestvici WTA uvrščena višje kot njena nasprotnica, zato bi se lahko naša igralka nadejala prve zmage. Igralki se do zdaj še nista pomerili. Jakupovićeva bo v New Yorku igrala tudi v konkurenci ženskih dvojic.

Polona Hercog bo že devetič igrala na OP ZDA. Foto: Twitter

Polona Hercog proti Američanki

Nekoliko pozneje bo igrala naša najizkušenejša Polona Hercog. Njena prva nasprotnica bo Liu Claire, Američanka, ki je trenutno uvrščena na 158. mesto. Največji uspeh Polone Hercog na OP ZDA je uvrstitev v drugi krog. Kaj Mariborčanki lahko uspe letos?

Na delu bo tudi prva igralka sveta Simona Halep. Romunka bo v uvodnem krogu igrala proti Estonki Kaii Kanepi. V nočnih urah pa bo na igrišče stopila še ena izmed favoritinj za zmago, Serena Williams. Američanka bo igrala proti Poljakinji Magdi Linette.