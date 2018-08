Zaradi težav s srcem predal dvoboj in se nato zlomil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi dan OP ZDA smo videli žalostno predajo 18-letnika, ki je imel med dvobojem težave s srcem. Felix Auger-Aliassime se je po predaji dvoboja zlomil in zjokal od razočaranja. Za zelo dobrosrčnega igralca se je izkazal njegov nasprotnik in dober prijatelj Denis Shapovalov.

Gledalci so lahko na igrišču Grandstand v prvem krogu videli pravo malo dramo, potem ko je moral Felix Auger-Aliassime predati dvoboj zaradi precej resnega razloga.

Denis Shapovalov se je izkazal za zelo poštenega igralca. Foto: Guliver/Getty Images

Videti je bilo precej resno

Ljubitelji tenisa so v prvih dveh nizih lahko gledali lep tenis. Prvi niz je z izidom 7:5 dobil Shapovalov, v drugem je Auger-Aliassime udaril nazaj in niz prav tako dobil s 7:5. Za tem je zahteval zdravniško pomoč. Stiskalo ga je namreč v srcu in ob tem je težko dihal. Vse skupaj je bilo videti precej resno, saj je ležal na tleh. Želel je že predati dvoboj, a ga je Shapovalov, ki je tudi njegov dober prijatelj, spodbujal, naj nadaljuje.

"Poskušaj dati vse od sebe, poskušaj nadaljevati," mu je prigovarjal Shapovalov. Auger-Aliassime je poskušal, a pri rezultatu 4:1 ugotovil, da je bolje zanj, da odneha. Počutil se je slabo, srce pa mu je še vedno razbijalo. Najstnik je ob predaji zajokal, Shapovalov pa mu je na mreži dejal: "Odigral si odličen dvoboj."

Felix Auger-Aliassime je imel že pred tem težave s srcem. Foto: Guliver/Getty Images

Felix Auger-Aliassime se je ob odhodu z igrišča opravičil gledalcem, težko je bilo tudi njegovemu rojaku. "Zelo težko ga je gledati takšnega. Na mreži sem mu rekel, da se bosta oba vrnila na ta turnir in da bosta odigrala še veliko tovrstnih dvobojev."

Za mladega Felixa to niso bile prve težave s srcem. Njegova zdravniška poročila kažejo, da je imel težave s srcem, še preden so mu diagnosticirali tahikardijo (pojav, pri katerem je srčni utrip hitrejši od normalnega).

Po letu 2006 je bil to dvoboj najmlajših nasprotnikov, ki pa se je žal končal predčasno. Denisa Shapovalova v naslednjem krogu čaka Andreas Seppi.