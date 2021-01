Nova smrt nogometaša po kolapsu na igrišču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilskega nogometaša Alexa Apolinaria so danes v bolnišnici razglasili za mrtvega, potem ko se je po kolapsu med tekmo portugalske tretje lige štiri dni boril za življenje, poroča dpa.

Štiriindvajsetletni brazilski nogometaš, ki je bil član Alverce, se je minulo nedeljo v 27. minuti tekme proti Uniau Almeirimu nenadoma zgrudil na igrišču. Igralec zvezne vrste je doživel srčni zastoj, odpeljali so ga v bolnišnico Vila Franca de Xira v bližini Lizbone, kjer pa mu niso mogli pomagati.

Pri Alverci so obljubili pomoč njegovi družini, do nadaljnjega pa so odpovedali vse športne dejavnosti.

Apolinario je na Portugalsko prišel iz elitne brazilske lige, v kateri je igral za Cruzeiro Belo Horizonte.

