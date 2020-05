Nova kršitev karantene med nogometaši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvajsetletnega igralce zvezne vrste in mladega reprezentanta Anglije so opazili na posnetku iz Snapchata, ko se je prejšnji teden zabaval s tekmovalci resničnostnega šova, Otok ljubezni.

Gibbs-White, ki se je s soigralci v ponedeljek že vrnil na omejene treninge, je med največjo krizo zaradi epidemije ljudstvo javno pozival, naj ostane doma. Marca je na Instagramu zapisal: "Prosim, ostanite doma in pojdite ven samo, če je to nujno potrebno. Zdaj je čas za samoosamitev in storimo vse, da podpremo ukrepe. Zdravstveni delavci v službi ostajajo zaradi nas."

Gibbs-White je postal še en igralec premier league, ki je od marčevske prekinitve kršil ukrepe. Pred njim so nedisciplino pokazali Jack Grealish, Moise Kean, Serge Aurier, Moussa Sissoko, Alexandre Lacazette, David Luiz, Nicolas Pepe in Granit Xhaka.

Preberite še: