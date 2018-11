Nov dan, nova poškodba, želja po obstanku ostaja

Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek ob 20.45 v Stožicah igrala predzadnjo tekmo v ligi narodov. Tekmec bo Norveška, ki je na prvem medsebojnem obračunu v Oslu zmagala z 1:0, tudi sicer pa Norvežani ne ležijo slovenski vrsti. Kljub temu izbranci Igorja Benedejčiča napovedujejo boj za zmago in ohranitev možnosti za obstanek v ligi C.

Kapetan Bojan Jokić je zaradi poškodbe že zapustil reprezentančni tabor, nova dodatna težava pa je poškodba pete Nemanje Mitrovića, ki ga je Benedejčič uigraval kot srednjega branilca. Zdaj in tudi na ponedeljkovi tekmi proti Bolgariji bo tudi tu potrebna sprememba.

"Imamo pet branilcev, bil sem v dilemi, ampak nas danes čaka še zelo pomemben trening, tako da se bom jutri odločil, kdo bo igral na tistem mestu," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Benedejčič.

Priprave so bile kratke, ampak selektor si želi, da bi igralci končno pokazali tisto, kar že dlje časa opravljajo na treningih, ne le zdaj pod novim vodstvom.

"Upamo na najboljše"

"Naredili smo vse, kar se je dalo, upamo na najboljše. Moramo igrati organizirano v obrambi in napadu, pustiti srce na igrišču in zadovoljiti občinstvo, za katerega upam, da bo prišlo podpret našo reprezentanco," pravi selektor, ki je dodal, da bo - ob Jokićevi odsotnosti - vlogo kapetana prevzel Benjamin Verbič, ki je napovedal napadalno igro od začetka.

"Po vseh tekmah, kjer nam ni nič uspevalo, moramo iti na zmago. Želimo si ostati v ligi C. Zato bomo jutri vse naredili za zmago. Vemo, da nas bo precej navijačev podprlo, tako da že nestrpno pričakujemo to tekmo," je dejal Verbič in glede vloge kapetana dodal: "Selektor je to prepustil nam, pogovorili smo se pri večerji, sem med tistimi, ki imam največ nastopov, tako da smo se tako odločili."

Številne odpovedi

Slovenija, ki bo med drugim igrala še brez Reneja Krhina, Tima Matavža, Jasmina Kurtića, pa tudi Jana Oblaka in zdaj že nekdanjega reprezentanta Kevina Kampla, je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 62. mestu, Norveška, ki bo med drugimi igrala brez poškodovanega prvega zvezdnika Joshue Kinga, je 48. Slovenci so z Norvežani igrali osemkrat, enkrat so zmagali, šestkrat izgubili in enkrat igrali neodločeno.

Med drugim je zaradi poškodbe odpadel tudi Rene Krhin. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Igramo proti reprezentanci, ki je zelo dobra in uigrana. Leto in pol so delali s to ekipo, izhajajo iz dobrih izidov, imajo moderne principe, tako da so res spoštovanja vredni. Če ne greš agresivno, če nisi organiziran in si ne želiš vzeti žoge, potem imaš lahko velike težave," o tekmecu pravi Benedejčič, ki je poudaril, da kljub pomislekom ne bo spreminjal igralnega sistema, saj je bilo za to premalo časa.

Slovenija je sicer na prvih štirih tekmah lige C in skupine 3 v ligi narodov izgubila proti Bolgariji, Cipru in Norveški, s Ciprčani pa je nazadnje igrala doma neodločeno. Norveška in ponedeljkov tekmec Bolgarija sta s po devetimi točkami na vrhu skupine, Slovenija pa je s točko zadnja. Tako je pred njo težka naloga, dve zmagi bi lahko pomenili obstanek v tej ligi. Ob enem porazu pa bi bil izpad v ligo D praktično neizogiben.

Petkovo tekmo bodo sodili Francozi Ruddy Buquet, Guillaume Debart in Julien Pacelli.

