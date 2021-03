Nogometni svet v črnem: Daniel umrl v prometni nesreči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Član mlajših selekcij Lazia Daniel Guerini je v sredo zvečer v Rimu umrl prometni nesreči. "Šokirani smo. Predsednik in vsi ljudje, ki sodelujejo z Lazijem, so skupaj z družino mladega Daniela Guerinija," so po tragični novici zapisali pri rimskem velikanu.