Nogometaš Lazia kaznovan zaradi bogokletstva, klub mora na sodišče

Po preiskavi pozitivnih izvidov testov v klubu oktobra in novembra so se italijanski državni tožilci odločili, da bodo predsednika kluba Lazio Claudia Lotita in dva zdravstvena delavca obtožili in pripeljali pred sodišče.

Obtoženi so morebitnih "kršitev nacionalnih standardov" in "neupoštevanja veljavnih zdravstvenih protokolov", je v izjavi sporočil FIGC.

Zveza ni navedla podrobnosti o morebitnih kaznih, toda če bi Lazio spoznali za krivega, bi lahko odgovorne kaznovali s kaznimi, ki zadevajo tako globe kot odbitek točk ali celo izključitve iz najelitnejšega ranga italijanskega nogometa serie A.

Obtoženi, da niso obvestili o osmih okuženih predstavnikih kluba

Odgovorni predstavniki rimskega kluba so obtoženi, da lokalnih zdravstvenih oblasti niso obvestili o osmih okuženih predstavnikih kluba z novim koronavirusom konec oktobra, na predvečer tekme lige prvakov v Bruggeu in nato v začetku novembra, pred drugo tekmo lige prvakov v Sankt Peterburgu.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Evropska nogometna zveza Uefa zahteva, da se igralci in osebje testirajo pred evropskimi tekmami. Vsaj en igralec Lazia je bil v tistem obdobju pozitiven na Uefinih testih, negativen pa na testih serie A.

Zveza je Laziu očitala tudi, da kljub pozitivnemu testu dan prej trem igralcem ni preprečil, da bi se 3. novembra udeležili treninga ekipe. Lazio naj bi v serie A pripeljal tudi igralca, ki bi morala biti vsaj deset dni v obvezni osamitvi.

Obtožbe bi se lahko nanašale na Cira Immobileja, najboljšega strelca serie A v minuli sezoni, ki je za Lazio nastopil pri zmagi v Torinu 1. novembra, še navaja AFP.

