Navijači Interja so se v zadnjih dneh spraševali, kaj se bo zgodilo z njihovo vratarsko številko ena Samirjem Handanović, a Milančani mislijo tudi na to in so pred Slovenca položili novo pogodbo. Po poročanju italijanskega Sky Sports in Calcia Mercata bo slovenski čuvaj mreže podaljšal pogodbo za dodatno sezono, do poletja 2022.

Sky - Handanovic renews contract until 2022 https://t.co/apcazBjxV4 pic.twitter.com/KhwoF92yf0 — Inter Milan Insider (@Go_InterMilan) September 7, 2020