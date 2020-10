Po poročanju številnih medijev se bo zadnji dan prestopnega roka iz AC Milana v Celcit preselil branilec Diego Laxalt, ki pri Milančanih ne dobiva več priložnosti za igro. Sprva naj bi Urugvajec v Glasgowu igral le kot posojen nogometaš, po sezoni pa bi se lahko kluba dogovorila tudi za dokončno prodajo.

DONE DEAL:



Diego Laxalt will join Scottish giants Celtic on a loan deal from Milan, various media outlets report.



This must be one of the weirdest transfers this window. pic.twitter.com/p7ZJoZLxvn