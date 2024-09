Portugalski velikan Benfica je januarja pripeljal 21-letnega Brazilca Marcosa Leonarda, ki je bil v zadnjih sezonah najboljši strelec Santosa, nekdanjega kluba Peleja in Neymarja. Zanj je zbral 154 nastopov in prispeval 54 zadetkov.

Portugalski klub in mladi južnoameriški napadalec sta se takrat dogovorila za sodelovanje do leta 2029, a se njune poti razhajajo že precej prej.

Portugalci so sprejeli ponudbo Al Hilala, ki bo zanj odštel 40 milijonov evrov, Benfici pa bodo pripadli še dodatni bonusi, je na družbenem omrežju zapisal dobro obveščeni novinar Fabrizio Romano, ki dodaja še, da je mladenič v Parizu na zdravniških pregledih.

🔵🇸🇦 Marcos Leonardo, in Paris today for medical tests as new Al Hilal player!



Deal done for €40m as exclusively revealed on Saturday. pic.twitter.com/1aHR3roCsh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2024

Savdijci, pri katerih se izteka prestopni rok, se zanimajo za Leandra Trossarda. Ponudbo v višini 35 milijonov evrov je za Belgijca Arsenalu poslal Al Ittihad. Odločitev o prihodnosti krilnega napadalca je na strani Arsenala.

🚨🇸🇦 EXCLUSIVE: Saudi side Al Ittihad submit proposal in the region of €35m for Leandro Trossard.



Decision up to Arsenal as he’s always been an important player for Arteta.



Official proposal arrives ahead of Saudi Pro League deadline, as Al Ittihad keep looking for new winger. pic.twitter.com/C8smVUz1Cq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024

Si je pa Al Hilal v svoji vrsti želel videti Kingsleyja Comana, a ta ostaja na Bavarskem. "Ostaja z nami," je športni direktor Maximilian Michael Eberl potrdil, da bo 28-letnik še naprej nosil dres Bayerna. Ta se je sicer z Al Hilala dogovoril o finančnih podrobnostih, a si je Coman želel ostati v Nemčiji.

🚨🔴 FC Bayern confirm Kingsley Coman to stay at the club despite the proposal from Saudi Arabia.



“He’s staying with us”, Bayern director Eberl has comfirmed when asked about Al Hilal.



Bayern agreed on fee with Al Hilal but Coman decided to stay. pic.twitter.com/VomwkMzjWE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024

Romano še poroča, da se bo italijanski prvoligaš Roma okrepil z 29-letnim španskim branilcem Mariom Hermosom. Še danes naj bi opravil del zdravniških pregledov.