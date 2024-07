Nemški velikan, ki se zanima za Bijola, kupil rekordno drago okrepitev

Nemški velikan Stuttgart bo po dolgem času nastopil v ligi prvakov. Ker bo v elitno tekmovanje vstopil brez najboljšega strelca v prejšnji sezoni, Gvinejec Serhou Guirassy naj bi v kratkem okrepil vrste evropskega podprvaka Borussie Dortmund, je na tržišču poiskal primerno menjavo. Našel jo je v Augsburgu. V Stuttgart, kjer je slovenska nogometna reprezentanca začela z nastopi na letošnjem Euru in remizirala z Dansko (1:1), se seli 26-letni napadalec iz Bosne in Hercegovine Ermedin Demirović. V prejšnji sezoni je za Augsburgu prispeval 15 zadetkov in 10 asistenc, Stuttgart pa je zanj plačal 21 milijonov evrov. Tako globoko ni segel v žep še nikoli. Pred tem je bil najdražji nakup Nicolas Gonzalez, za katerega je pred šestimi leti odštel 11 milijonov evrov.

Ermedin Demirović je sklenil pogodbo do junija 2028:

Stuttgart želi pred začetkom evropske sezone zapolniti tudi vrzeli v obrambi, ki so nastale po odhodih dveh še kako pomembnih branilcev. Hiroki Ito se je pridružil Bayernu, Waldemar Anton pa Borussii Dortmund. Stuttgart je tako na seznam želja uvrstil tudi slovenskega branilca Jako Bijola (Udinese), za katerega se po odmevnih nastopih na Euru zanimajo številni klubi.

Kje bo nadaljeval kariero Jaka Bijol v sezoni 2024/25? Foto: Guliverimage

Največ jih prihaja iz Italije (Inter, Lazio, Napoli, Bologna ...), se pa za samozavestnega Korošca zanima tudi nemški bundesligaš Stuttgart, ki je pred več kot tremi desetletji uspešno sodeloval s Srečkom Katancem. Za Bijola naj bi se v Nemčiji zanimal tudi Wolfsburg.