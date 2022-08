Hrvaški napadalec zapustil vodilno Olimpijo

Trener Olimpije Albert Riera v nadaljevanju sezone ne bo računal na hrvaškega napadalca Ivana Prtajina. 26-letni Hrvat, ki se v tej sezoni ni vpisal med strelce, je sklenil dogovor z nemškim tretjeligašem Wehen Wiesbaden. "Ivanu se želimo zahvaliti za vse, kar je storil v našem klubu in mu zaželeti obilo sreče v nadaljevanju kariere," so zapisali pri zeleno-belih, ki so v uvodnih štirih krogih 1. SNL osvojili maksimalnih 12 točk in še vedno niso prejeli zadetka.

Olimpijo zapušča Ivan Prtajin. Kariero bo nadaljeval v nemškem tretjeligašu SV Wehen Wiesbaden. Ivan, hvala za vse in srečno v nadaljevanju kariere. pic.twitter.com/4xXke1oeRb — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 11, 2022

Prtajin, ki je v članski karieri zaigral za splitski Hajduk, Dugopolje, nizozemsko Rodo in švicarski Schaffhausen, je prišel v Ljubljano v začetku koledarskega leta, za Olimpijo pa je dosegel štiri zadetke. Zmaji se bodo v ponedeljek v 5. krogu v Stožicah pomerili z Gorico.