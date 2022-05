Znano je, kdo bo igral v finalu lige prvakinj

Nogometašice Lyona in Barcelone bodo igrale v finalu evropske lige prvakinj, tekma bo 21. maja v Torinu. Barcelona je na povratni tekmi polfinala izgubila proti nemškem Wolfsburgu z 0:2, a se v finale uvrstila s skupnim izidom 5:3. Lyon je na drugi tekmi v Parizu premagal Paris Saint-Germain z 2:1 in se v finale uvrstil s 5:3.

V francoskem polfinalu, ki je bil na pariškem stadionu Parc des Princes, se je zbralo rekordno število gledalcev kake ženske klubske nogometne tekme v Franciji, našteli so jih 43.254. Teden dni prej je bilo v Wolfsburgu 91.648 gledalcev, kar je svetovni rekord za spremljanje tekem nogometašic.

Katalonke, branilke naslova, za katere bo to tretji finale v zadnjih štirih sezonah, so izgubile prvič po 48 tekmah brez poraza in po 45 zaporednih zmagah.

Nogometašice Lyona so doslej osvojile rekordnih sedem naslovov evropskih prvakinj in so najboljša evropska ekipa zadnjega desetletja. V polfinalu so bile boljše od PSG na obeh tekmah, na prvi so doma zmagale s 3:2.