Nogometaši izvzeti iz obveznih karanten pri prečkanju mej?

Z začetkom evropskih reprezentančnih tekmovanj se je v težavah znašlo nemalo nogometnih ekip. Na splošno v Evropi namreč veljajo tako imenovani rdeči seznami za obisk določenih držav, ki ob vrnitvi v domovino pomenijo avtomatično karanteno. Ti ukrepi pa predstavljajo veliko grožnjo in težavo nogometu na področju mednarodnih tekem. Uefa zato od evropskih vlad zahteva izjemo na akterje na zelenicah.

Posebej težavno je pri reprezentančnih tekmah lige narodov, ki se bodo igrale v septembru. Nogometaši v elitnih ligah v Angliji, Španiji, Nemčiji, Franciji in Italiji bodo zapustili svoje klube in se pridružili reprezentancam, ob povratku pa to lahko pomeni obvezno karanteno, neigranje in odsotnost s treninga.

Jasno je, da bodo klubi nogometašem v primeru, da jih ob vrnitvah čaka karantena, skušali preprečiti igranje za reprezentanco. Pri Uefi poudarjajo, da se za nogomet lahko naredi izjema, saj so igralci redno testirani na koronavirus že v okviru predpisanega protokola Uefe in zato ne predstavljajo grožnje za širjenje virusa.

Uefa je edina med kontinentalnimi članicami Mednarodne nogometne zveze, ki svojih septembrskih tekem zaradi pandemije koronavirusa ni prestavila.

