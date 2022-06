Mura zadnjo okrepitev našla v četrti francoski ligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spremljamo novice z nogometne tržnice. RB Leipzig je sporočil, da je podaljšal pogodbo z napadalcem Christopherjem Nkunkujem do leta 2026 in s tem končal ugibanja o njegovi morebitni selitvi. Nogometni klub Mura pa se je okrepil s srbskim napadalcem Nikolo Petkovićem, ki je podpisal triletno pogodbo,

Petindvajsetletni Nikola Petković se je po opravljenem zdravniškem pregledu že pridružil novim soigralcem. V Mursko Soboto se je preselil brez odškodnine, saj je bil po izpadu francoskega četrtoligaša FC Chambly v nižji rang tekmovanja prost igralec. Za francoski klub je na 30 tekmah prispeval pet golov. "Z Nikolo smo dobili še zadnjo okrepitev v tem prestopnem roku. Uspelo nam je pripeljati nogometaše, ki smo jih potrebovali. Nikola bo še dodatno zaostril konkurenco v napadu. Ekipa je sestavljena in menim, da je še močnejša, kot je bila v lanski sezoni," je o okrepitvi dejal športni direktor Mure Denis Rajbar.

Petković je največji pečat pustil v srbski prvi ligi, kjer je bil v dresu FK Javor-Matis Ivanjica v sezoni 2019/20 najboljši strelec prvenstva s 16 goli na 30 tekmah, ob tem pa je dodal še pet asistenc. Sezono pred tem je v srbski drugi ligi na 37 tekmah dosegel 22 zadetkov in prispeval osem podaj ter bil drugi strelec lige.

Nkunku ostaja Kamplov soigralec

V novi pogodbi Christopherja Nkunkuja z Leipzigom tudi odkupna klavzula v višini 60 milijonov evrov. Francoz se je nemškim pokalnim zmagovalcem zadnje sezone pridružil leta 2019, ko je prišel iz francoskega kluba PSG. Doslej je soigralec slovenskega nogometaša Kevina Kampla za Leipzig zbral 137 nastopov in dosegel 47 golov.

"Vesel sem, da bom še naprej nosil dres Leipziga. Potem ko smo dobili nemški pokal, mi je postalo jasno, da moje zgodbe tu še ni konec, želim še več. Navdušen sem tudi zaradi tega, ker so si v klubu zelo prizadevali, da me obdržijo," je dejal 24-letnik.

Pred podaljšanjem z Leipzigom so se pojavila ugibanja, da naj bi Francoz poleti zapustil Nemčijo, največ zanimanja zanj naj bi kazala Manchester United in Chelsea, sam Nkunku pa ni izključeval niti vrnitve v matični klub PSG.

Wirtz podaljšal z Leverkusnom

Nadarjeni nemški nogometaš Florian Wirtz je podaljšal pogodbo z Bayerjem iz Leverkusna. Devetnajstletnik, ki je trenutno izven pogona zaradi strgane križne vezi in bo bržčas izpustil tudi svetovno prvenstvo v Katarju, je zvestobo farmacevtom obljubil do konca sezone 2026/27. V minulem tekmovalnem obdobju je do marčevske poškodbe v vseh tekmovanjih zbral 31 nastopov ter se desetkrat vpisal med strelce, obenem je prispeval še 14 podaj.