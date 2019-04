Nizozemska policija preprečila večje izgrede in žrtve v Amsterdamu #video

Nizozemska policija je preprečila, da bi pred prvim krogom četrtfinala lige prvakov med Juventusom in Ajaxom izbruhnilo hudo nasilje in veliki izgredi. Ajax in Juventus sta se razšla z 1:1, na srečo pa je nizozemska policija iztržila prepričljivo zmago v preprečevanju navijaških izpadov.

Pripadniki nizozemske policije so imeli veliko dela z gostujočimi navijači že na postaji podzemne železnice v središču mesta pred tekmo, nato pa so morali posredovati tudi v bližini arene Johana Cruyffa, kjer so domači navijači gostujočim pripravili tako imenovano "entrado".

Nekateri huligani so v policiste metali kamenje, pet policistov je celo moralo poiskati zdravniško pomoč, policija pa je za umiritev največjih razgrajačev pred stadionom, med njimi je bilo precej pripadnikov domačih ultrasov, uporabila vodne topove ter konjenike ter tako preprečila stik med rivalskimi navijaškimi skupinami.

Policisti so zasegli za manjše skladišče hladnega orožja in nevarnih predmetov. Gre za nože, izvijače, pirotehnična sredstva, pršila s solzivcem, bakle in lesene kije.

Vsega skupaj so nizozemski policisti aretirali 185 huliganov, večinoma je šlo za pripadnike gostujoče navijaške skupine. Italijanska vlada je sicer posredovala podatek o aretiranih 120 navijačih torinskega Juventusa.

Prav tako so policisti tudi pri navijačih domačega Ajaxa našli in zasegli pirotehnična sredstva ter aretirali neznano število domačih, nizozemskih huliganov. Večino so po preživeti noči na hladnem izpustili zjutraj, štirinajst oseb pa so še zadržali.