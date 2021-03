Nizozemci med nogometnim EP upajo na navijače

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi nizozemski nogometni delavci v boju s covidom-19 stavijo na cepljenje. "Do EP je še nekaj mesecev in število ljudi, ki se bodo cepili, bo do takrat veliko večje."

Tudi na Nizozemskem so razmere s koronavirusom trenutno hude. Država je ustavila veliko večino aktivnosti, zaprtje države pa so v torek podaljšali do 20. aprila.

Nizozemci pa ostajajo zvesti svojim naprednim usmeritvam. Že maja napovedujejo testiranje različnih modelov obiska dogodkov. Tako bodo tekme denimo lahko obiskali gledalci, ki bodo preko aplikacije lahko dokazali, da so cepljeni.

Že v soboto na tekmi kvalifikacij za SP 2022 z Latvijo pa bo v okviru pilotskega projekta prisotnih 5000 gledalcev v Amsterdam Areni.

Vsi ti dogodki pa sodijo tudi v pripravo na EP, saj bodo morali Nizozemci Evropski nogometnih zvezi v začetku aprila sporočiti, kakšni scenariji izvedbe tekem v Amsterdamu so možni.