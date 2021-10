Neverjetno prekletstvo Luke Elsnerja v Belgiji

Slovenski nogometni trener Luka Elsner je v soboto zvečer prvič vodil belgijskega velikana Standard Liege. Dišalo je po uspešnem debiju, saj je doma proti OH Leuven vodil z 2:0, a so sledile šokantne minute v sodnikovem podaljšku. V šesti minuti so gostje znižali na 1:2, v deveti minuti sodnikovega podaljška, igrala se je torej že 99. minuta, pa izenačili na končnih 2:2. Tovrstno razočaranje je v Belgiji doživel že tretjič zapored!

Imel je vse v svojih rokah, spogledoval se je z zmago, ki bi mu prišla še kako prav, saj jo desetkratni belgijski prvak pogreša že štiri kroge, a je na koncu po veliki smoli osvojil le točko. Kaj se je dogajalo? Luka Elsner je nedavno prevzel vodenje Standarda. Klub iz Liegea predstavlja njegov največji zalogaj, kar se tiče trenerske kariere.

Spada med največje belgijske klube, naslov prvaka je osvojil že desetkrat (nazadnje leta 2009), osemkrat je osvojil pokal (nazadnje leta 2018), v bogati zgodovini zaigral tudi v evropskem finalu. Nekdanji trener Domžal, Olimpije, Pafosa, Uniona St. Gilloise, Amiensa in Kortrijka tako vodi največji klub v karieri. Pri Standardu je nasledil Senegalca Mbayeja Leyeja in se v soboto prvič predstavil navijačem na domači tekmi na stadionu Maurice Dufrasne. Gostil je OH Leuven, ki se krčevito bori za obstanek in na lestvici zaseda 16. mesto.

Elsner: To se nam ne bi smelo zgoditi

Nogometaši Standarda niso skrivali razočaranja po nepričakovanem remiju, saj so še globoko v sodnikovem podaljšku vodili z 2:0. Foto: Guliverimage Kazalo je imenitno, Standard je po 50 minutah vodil že z 2:0 in nadzoroval potek dogajanja na zelenici. Mrežo gostov je zatresel še enkrat, vodil celo s 3:0, a je sistem VAR po kar sedmih minutah odločanja razveljavil še en zadetek Romuna Denisa Dragusa. Ostalo je pri 2:0, vse do konca rednega dela, nato pa so domačini doživeli pravcati šok, saj so gostje globoko v sodnikovem podaljšku izenačili na 2:2.

''Zelo smo frustrirani. V zadnjih 10 minutah smo uničili vse dobro, kar smo naredili prej. Zaradi tega ima tekma zelo grenak priokus. Ne bi smeli dovoliti tekmecu, da se tako vrne. To se nam ne bi smelo zgoditi,'' je po dramatičnem srečanju, njegovem trenerskem krstu pri Standardu, povedal 39-letni Slovenec.

Sporen trenutek v 57. minuti, ko so Standardu razveljavili zadetek za 3:0:

🤔 | Ce but de Denis Drăguş a été annulé pour une position de hors-jeu. 👀 #STAOHL pic.twitter.com/YgKuwmSCho — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 16, 2021

To se je Elsnerju pripetilo že tretjič zapored!

Elsner bo konec meseca (30. oktobra) s Standardom gostoval pri nekdanjih varovancih v Kortrijku. Foto: Guliverimage Ni prvič, da je v zadnjih minutah dvoboja belgijskega prvenstva ostal brez zmage. To se mu je dogajalo tudi na zadnjih tekmah, ko je vodil Kortrijk. Ko ga je tako zadnjič vodil 2. oktobra proti Charleroiju, je vodil z 2:1, a mu je tekmec v peti minuti sodnikovega podaljška prekrižal načrte in izenačil na 2:2.

Zanimivo je, da se je z rezultatom 2:2 končala tudi njegova predzadnja tekma, ko je vodil Kortrijk. Tudi takrat je izpustil iz rok zelo konkretno vodstvo. Še sedem minut pred koncem je v gosteh proti Zulte Waregemu vodil z 2:0, a mu tudi to ni pomagalo, da bi se veselil zmage.

Sledil je ''znan'' scenarij, tekmec je izenačil na 2:2, rezultat, ki lahko mlademu slovenskemu trenerju že nekaj časa para živce in je postal njegovo svojevrstno prekletstvo. Waregem je zadel v polno v 84. in 88. minuti. Elsner je tako trikrat zapored popeljal izbrance do točke (dvakrat Kortrijk, enkrat pa Standard), vselej remiziral z 2:2, dvakrat v zadnjih minutah srečanja zapravil prednost 2:0, enkrat pa 2:1!

Nekdanji trener Domžal in Olimpije si bo prvo srečanje v Liegeu zapomnil po nenavadnem sosledju dogodkov v izdihljajih dvoboja. Foto: Guliverimage

Naslednja tekma čaka Elsnerja prihodnjo soboto, ko bo v 12. krogu belgijskega prvenstva gostoval pri Cercle Brugge. Standard na lestvici zaseda 11. mesto, a vseeno zaostanek za mesti, ki vodijo v Evropo, kar je tudi osnovni cilj ''rdečih'', ni tako velik. Vodilni Union St. Gilloise, ki ga je nekdanji slovenski reprezentant vodil v sezoni 2018/19, beži rdečim ''le'' za osem točk.