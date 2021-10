Odmevna selitev Luke Elsnerja, prevzel je belgijskega velikana!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi slovenski nogometni strateg Luka Elsner ima novo službo. V Sloveniji se je dokazoval pri Domžalah in Olimpiji, nato v tujini okusil delo trenerskega legionarja na Cipru, Belgiji in Franciji, kjer se je zapisal v zgodovino slovenskega nogometa kot prvi Slovenec, ki je vodil klub v prvi francoski ligi (Amiens), zdaj pa ga čakajo novi izzivi v Belgiji, kjer mu je vrata odprl eden največjih klubov Standard Liege. Elsner je tako zapustil Kortrijk in se posvetil vodenju desetkratnega belgijskega prvaka, ki je v prvenstvu šele na 12. mestu.

Nekdanji slovenski reprezentant Luka Elsner pozna odlično klubsko dogajanje v Belgiji. Tamkajšnji javnosti se je predstavil že pred leti, ko je v drugi ligi uspešno vodil Union St. Gilloise, drugoligaša iz Bruslja, nato pa se preselil k sosedom v Francijo, kjer je sklenil sodelovanje s prvoligašem Amiensom in postal prvi slovenski strokovnjak, ki je vodil klub v francoskem prvenstvu. Ko je z ekipo po stresni sezoni 2019/20, v kateri je ogromno zmede in slabe volje povzročila prekinitev zaradi Covid-19, zapustil elitno druščino francoskih klubov, je sprva nadaljeval z delom v drugi francoski ligi, a je hitro prišlo do prekinitve sodelovanja.

Pri 39 letih se lahko pohvali z vodenjem že petih tujih nogometnih klubov. Foto: Vid Ponikvar

39-letni Slovenec se je vrnil v Belgijo, kjer je sklenil 3,5-letno pogodbo s prvoligašem Kortrijkom. Z njim se je v tej sezoni utaboril v sredini razpredelnice. Po desetih krogih zaseda osmo mesto, a trenerske kariere ne bo nadaljeval pri Kortrijku. Sprejel je ponudbo belgijskega klubskega velikana Standarda in se preselil v mesto Liege.

📝 NEWS | 𝗟𝘂𝗸𝗮 𝗘𝗹𝘀𝗻𝗲𝗿 nouveau T1 des Rouches – 𝗪𝗶𝗹𝗹 𝗦𝘁𝗶𝗹𝗹 adjoint 👉 https://t.co/BuNzUjNZMr 🔴⚪



📝 NEWS | 𝗟𝘂𝗸𝗮 𝗘𝗹𝘀𝗻𝗲𝗿 nieuwe T1 van de Rouches – 𝗪𝗶𝗹𝗹 𝗦𝘁𝗶𝗹𝗹 assistent 👉 https://t.co/bV4BzUv69j 🔴⚪#RSCL pic.twitter.com/9msDYOlxdA — Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 7, 2021

Prevzel je vodenje desetkratnega belgijskega prvaka, ustanovljenega leta 1898, ki se lahko pohvali s številnimi lovorikami. Standard je v sezono 2021/22 vstopil z visokimi pričakovanji, zato vodstvo ni skrivalo nezadovoljstva ob dosežkih Mbaya Leya, ki je v desetih nastopih popeljal klub le do 13 točk. Kar petkrat je izgubil in se moral posloviti od odgovornega položaja. Nasledil ga je mladi slovenski strateg, ki bo tako po Paphosu (Ciper), Unionu (Belgija), Amiensu (Francija) in Kortrijku (Belgija) vodil že peti tuji klub.