Nebeški skakalec Šeško napada prvo mesto

V nemški bundesligi sta brez poraza le še vodilni ekipi. Bayern in Leipzig, oba sta med tednom v ligi prvakov doživela neuspeha, imata 17 točk. Rdeči biki lahko tako v soboto, ko bodo v derbiju kroga gostili tretjeuvrščeni Freiburg, najmanj do nedelje skočijo na prvo mesto. Bavarci bodo dan pozneje gostovali v Bochumu, danes pa se bosta v uvodni tekmi 8. kroga pomerila Mainz in Borussia Mönchengladbach.