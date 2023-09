Pravi tekmec, da Šeško spet zabije gol ali dva

Peti krog nemške bundeslige se v petek zvečer začenja s tekmo med Stuttgartom in Darmstadtom. Zadnji so se spomnili zanimive akcije, ki jo bodo izvedli pred domačo tekmo naslednjega kroga. Kot brezdomec bo lahko navijač v dobrodelne namene na njihovem stadionu prespal za 49 evrov.

Slovence nas v nemškem nogometnem prvenstvu zdaj najbolj zanima RB Leipzig. Ker spremljamo Benjamina Šeška. Čeprav vstopa v igro v drugem polčasu kot adut s klopi, pa je na dosedanjih petih tekmah za Leipzig zabil že tri gole. Dva je dal na tekmi tretjega kroga proti Union Berlinu, enega pa ta teden v uvodnem krogu lige prvakov, ko so s 3:1 premagali Young Boys. V nemški bundesligi imajo tri zmage in en poraz. Edina tekma, ki so jo izgubili, je bila tista, na kateri Šeško ni bil v postavi (Bayer Leverkusen). Z devetimi točkami so samo za Bayerjem in Bayernom (po 10 točk), v tokratnem petem krogu pa igrajo z Mönchengladbachom, ki še nima zmage (dva remija) in je na uvodnih štirih tekmah dobil kar 12 golov.

Darmstadt pripravlja posebno akcijo

Darmstadt bo v okviru akcije, ki so jo poimenovali Spalnica na prostem (Open-Air-Schlafzimmer), navijačem šestega oktobra omogočil vstop na stadion in prenočevanje na objektu. Če bodo navijači s seboj prinesli lastne spalne vreče in podloge za spanje, bo doživetje stalo 49 evrov. Imajo pa tudi možnost vstopnice za 98 evrov. V tem primeru bo v ceno všteta klubska spalna oprema, ki jo bodo pozneje podarili brezdomcem. Ponudba prenočevanja na stadionu ne dovoljuje spanja na nogometni zelenici.

Nemško prvenstvo, 5. krog:

Petek, 22. september:

Sobota, 23. september:

Nedelja, 24. september:

Lestvica: