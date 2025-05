Šeško načel mrežo Bayerna, Bavarci z remijem na pragu naslova

V prvi nemški nogometni ligi prvak še ni odločen. Benjamin Šeško in soigralci so gostili Bayern München in remizirali s 3:3, kar pomeni, da bavarski velikan potrebuje spodrsljaj Bayerja ali pa vsaj točko na zadnjih dveh tekmah. Leipzig na drugi strani na zadnjih dveh tekmah čaka še hud boj za vozovnico za ligo prvakov.