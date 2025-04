Šeško zvečer po točke za ligo prvakov v Wolfsburg

Po razočaranjih v Evropi in pokalu si želijo RB Leipzig priti vsaj do vstopnice za ligo prvakov. V nemškem prvenstvu so rdeči biki trenutno peti, zato bi jim danes, ko bodo v uvodnem dejanju 29. kroga gostovali pri Wolfsburgu, še kako prav prišle nove točke. V Wolfsburgu bo čustveno, saj se bosta v trenerskem obračunu spopadla nekdanja sodelavca Ralph Hasenhüttl in Zsolt Löw. Benjamin Šeško naj bi začel dvoboj od prve minute, za dvoboj pa bo kandidiral tudi Kevin Kampl, ki je odpravil bolezen.