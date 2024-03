V nemški bundesligi se kljub velikonočnim praznikom 27. krog nemoteno igra v soboto in nedeljo. Benjamin Šeško in Kevin Kampl z Leipzigom v soboto ob 15. uri gostita Mainza. Istočasno bo igral vodilni Bayer Leverkusen. Pred tekmo z berlinskim Unionom je Xabi Alonso sporočil, da ostaja na klopi ekipe, ki jo je vrnil med najboljše v Nemčiji. Ob 18.30 nato sledi veliki nemški derbi Bayern München – Borussia Dortmund.

Xabi: Ostajam v Leverkusnu

Xabi Alonso je Bayer Leverkusen prevzel 5. oktobra 2022. Po težkem uvodu se je klub lani prebil v drugi del evropske lige, nato pa je šla njihova pot le še navzgor. Od lanskega februarja so na 57 tekmah dosegli 42 zmag in le trikrat izgubili. V tej sezoni na 38 tekmah še niso doživeli poraza. V boju za nemški naslov ima Leverkusen pred tokratnim 27. krogom deset točk naskoka pred Bayernom iz Münchna. Po tako dobrih igrah je v Leverkusnu zdaj kar osem reprezentantov, ki igrajo v različnih državah.

V Nemčiji so se tako pojavila ugibanja, da bo Alonso čez leto dni zamenjal Carla Ancelottija na klopi Real Madrida. A 42-letni trener, ki je kot nogometaš blestel v Liverpoolu, Realu in Bayernu, ne bo odšel. Na petkovi novinarski konferenci pred sobotno tekmo z Unionom je potrdil, da bo svojo pogodbo oddelal do konca (podpisano ima do 2026). "Prejšnji teden smo imeli ploden sestanek z upravo kluba, kjer sem jih obvestil, da ostajam v Leverkusnu. To je pravo mesto zame, za mladega trenerja. Moj posel tukaj še ni končan."

Nemško prvenstvo, 27. krog:

Sobota, 30. marec:

Nedelja, 31. marec:

Lestvica: