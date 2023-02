Bayern zmagal prvič letos in se vrnil na vrh

Bayern je v tem koledarskem letu tekmecem s tremi zaporednimi neodločenimi izid 1:1 ponudil priložnost, da se približajo. A vzpon forme je napovedala že pokalna tekma proti Mainzu sredi tedna (4:0), v nedeljo pa so imeli v uvodnem delu Bavarci vse pod nadzorom. V le desetih minutah (od 9. do 19.) so z dvema zadetkoma Kinglseyja Comana in enim Thomasa Müllerja vodili s 3:0.

A znižanje Jakuba Kaminskega ter drugi rumeni karton in izključitev Joshue Kimmicha - zanj je bil to šele prvi rdeči karton v karieri in na 220 tekmah bundeslige - sta poskrbela za bolj zanimivo nadaljevanje. Pritisk domačih pa je prekinil Jamal Musiala s četrtim golom Bayerna, Wolfsburg je nato le še ublažil poraz po golu Mattiasa Svanberga.

V dresu Bayerna, ki poskuša v tej sezoni osvojiti že rekordni 11. zaporedni naslov, je v bundesligi debitiral Portugalec Joao Cancelo. Nekdanji nogometaš Manchester Cityja, ki je med tednom že nastopil za Bavarce v nemškem pokalu, je v Wolfsburgu odigral 78 minut.

Berlinski Union je bil vodilni le en dan

Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za RB Leipzig, ki je imel podobno kot Union priložnost za skok pred Bayern, začel na klopi in nato ni dobil priložnosti za igro. Njegovi soigralci pa naloge niso opravili najbolje, kljub terenski premoči se je dvoboj končal brez golov. To je bila že 18. zaporedna tekmi brez poraza rdečih bikov.

Berlinski Union se je znova prebil na vodilni položaj. Foto: Reuters

Union Berlin je v boju za začasno vodstvo na lestvici gostil Mainz in delo opravil bolje. Berlinčani pa so se za zmago in tri točke morali kar potruditi, saj je po začetnem vodstvu v prvem polčasu po golu Kevina Behrensa v 78. izenačil Marcus Ingvartsen. A Union je šest minut pozneje spet vodil, zmago in dragocene tri točke je zagotovil Jordan Siebatcheu.

Prvi zadetek Hallerja po junaški vrnitvi na igrišča

Sebastien Haller se je vpisal med strelce prvič po tem, ko je prebolel raka na modih. Foto: Reuters Borussia Dortmund je v osrednjem obračunu kroga, pomerili sta se ekipi, ki se neposredno borita za uvrstitev v ligo prvakov, gostili Freiburg. Porurci so bili na koncu bistveno bolj zadovoljni, pa ne le zaradi prvega zadetka Sebastiena Hallerja, ki se je uspešno vrnil na igrišča po diagnozi raka na modih. Poleg njega so se strelsko izkazali še Nico Schlotterbeck, Giovanni Reyna, Julian Brandt in Karim Adeyemi. Gostje so sicer že od 17. minute igrali brez Kilianna Sildillie, ki je dobil drugi rumeni karton.

Eintracht, ki tudi lovi evropska mesta, pa je rutinsko odpravil letos zelo slabo Hertho. Za 3:0 je dva gola že v prvem delu dosegel Randal Kolo Muani, zadnjega je dodal Aurelio Buta v zadnji minuti.

