Eksploziven intervju Manuela Neuerja: To je sramota za vse

Kapetan in dolgoletni vratar Bayerna Manuel Neuer, ki je trenutno na rehabilitaciji zaradi zloma desne noge, ki si jo je poškodoval na smučanju po svetovnem prvenstvu v Katarju, je ostro obsodil prekinitev sodelovanja s trenerjem vratarjev, Hrvatom Tonijem Tapalovićem. Neuerja in Tapalovića veže trdna vez, Nemec je med drugim krstni boter Tapalovićevega sina.

Bavarci so kot zameno za poškodovanega Manuela Neuerja, ki si je na smučanju zlomil nogo in bo dlje časa odsoten z zelenic, v klub pripeljali švicarskega reprezentančnega vratarja Yanna Sommera iz Borussije Mönchengladbach, pred dnevi pa so odslovili hrvaškega trenerja vratarjev Tonija Tapalovića.

Tapalovič in novi vratar Bayerna Yann Sommer. Foto: Guliverimage

Neuerja je novica o odhodu dolgoletnega sodelavca šokirala. V eksplozivnem intervjuju za Süddeutsche Zeitung in The Athletic je med drugim izjavil, da mu je vodstvo kluba s to potezo "iztrgalo srce". Dejal je, da je odhod hrvaškega strokovnjaka "najbolj brutalna stvar, ki jo je doživel v svoji karieri", "udarec, ki ga je prejel, ko je bil tako ali tako že na tleh" in "veliko razočaranje".

"Kot Bayern želimo biti drugačni, želimo biti družina. Potem pa se zgodi nekaj, česar tukaj nisem še nikoli doživel. To je sramota za vse," je bil oster Neuer.

Vratarji v klubu ob novici planili v jok

Razkril je še, da so vsi vratarji v klubu ob novici planili v jok, in napovedal, da razmišlja o drastičnih korakih. "Razmišljal sem o vsem mogočem, tudi o svoji prihodnosti v klubu," je priznal.

Odgovorni so mu sporočili, da mu s to potezo niso želeli škodovati. Tapalović je v Bayernu deloval od leta 2011, trener Julian Nagelsmann pa je priznal, da mu s Tapalovićem nikoli ni uspelo najti skupnega jezika.

S to razlago se Neuer ni strinjal, je pa dejal, da bo kljub različnim pogledom z Nagelsmannom ohranil profesionalen odnos. Ob koncu pogovora je izjavil, da verjame, da se bo, ko bo poškodba noge preteklost, vrnil kot prvi vratar Bayerna in nemške reprezentance.

Kahn napovedal resen pogovor



Oliver Kahn ni navdušen nad izjavami Neuerja. Foto: Reuters Oliver Kahn. "To, kar je Manuel izjavil o odhodu Tapalovića, ni dobro zanj kot kapetana in tudi ne predstavlja vrednot Bayerna," je dejal.



"Njegova izjava prihaja ob popolnoma napačnem času, saj so pred nami številne zelo pomembne tekme, na katere se moramo osredotočiti. Do neke mere razumem, da je Neuer osebno prizadet. Vedeli smo takoj, ko smo mu sporočili odločitev. Tega ni dobro sprejel. Skozi podobno situacijo sem šel leta 2004 v nemški reprezentanci. Sepp Maier je takrat čutil, da ga je zveza izdala, zato je odšel. Bil sem razočaran in jezen, a sem se zavedal, da je prioriteta reprezentance naš skupni cilj. To mi je bilo pomembnejše od osebnih občutkov, zato se takrat nisem javno oglasil. Manuel je naredil nasprotno. O tej potezi bomo imeli zelo resen pogovor," je napovedal Kahn. Na besede Neuerja se je ostro odzval prvi operativec Bayerna, nekdanji vratar"To, kar je Manuel izjavil o odhodu Tapalovića, ni dobro zanj kot kapetana in tudi ne predstavlja vrednot Bayerna," je dejal."Njegova izjava prihaja ob popolnoma napačnem času, saj so pred nami številne zelo pomembne tekme, na katere se moramo osredotočiti. Do neke mere razumem, da je Neuer osebno prizadet. Vedeli smo takoj, ko smo mu sporočili odločitev. Tega ni dobro sprejel. Skozi podobno situacijo sem šel leta 2004 v nemški reprezentanci. Sepp Maier je takrat čutil, da ga je zveza izdala, zato je odšel. Bil sem razočaran in jezen, a sem se zavedal, da je prioriteta reprezentance naš skupni cilj. To mi je bilo pomembnejše od osebnih občutkov, zato se takrat nisem javno oglasil. Manuel je naredil nasprotno. O tej potezi bomo imeli zelo resen pogovor," je napovedal Kahn.

Preberite še: