Šeško si želi zaceliti rane, vse v znamenju velikega derbija

V 12. krogu nemške bundeslige bosta Benjamin Šeško in Kevin Kampl po novem razočaranju v ligi prvakov z RB Leipzigom gostila Wolfsburg. Prvak Bayer Leverkusen bo na delu pri Union Berlinu, za konec sobotnega sporeda pa se obeta derbi med Borussio Dortmund in vodilnim Bayernom.

Dortmund bo v soboto gostil der klassiker, ki bo kljub temu da ekipi na lestvici loči deset točk, deležen velike pozornosti. To bo 136. spopad omenjenih tekmecev, nobeden izmed obračunov ni bil odigran večkrat. Obe ekipi sta bili med tednom uspešni v ligi prvakov, Borussia je s 3:0 slavila proti Dinamu v Zagrebu, Bayern pa je z 1:0 opravil s PSG. Dortmundčani na domačem Westfalenstadionu niso izgubili že vse od aprila, v tem času so dvanajstkrat zmagali in enkrat remizirali. Na drugi strani pa se z odlično popotnico na obračun podaja tudi Bayern, ki je dobil zadnjih sedem tekem v vseh tekmovanjih, ob tem pa v domovanju Dortmunda ni izgubil vse od novembra 2018, od takrat je na gostovanjih pri velikem tekmecu nanizal štiri zmage in en remi.

