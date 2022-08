Poslastica za začetek, Bayern pri Eintrachtu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Edini slovenski udeleženec nemške bundeslige je Kevin Kampl. Nekdanji slovenski reprezentant bo skušal z RB Leipzigom, s katerim je vstopil v sezono na dvoboju nemškega superpokala in doma izgubil proti Bayernu (3:5), mešati štrene najboljšim. Prvi favorit za naslov je Bayern, visoko pri vrhu pa bi se lahko znašli tudi Borussia Dortmund, ki željno pričakuje vrnitev bolnega napadalca Sebastiana Hallerja, Bayer Leverkusen in še kdo. V bundesligi bosta po enoletnem premoru zaigrala tudi velikana Schalke in Werder.