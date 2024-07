Nemškim nogometašicam za zlato na OI 20.000 evrov nagrade

Navedene vsote ustrezajo premijam, ki jih športniki prejmejo tudi ob primerljivih dosežkih v individualnih športnih panogah. Z njimi pa naj bi se strinjala tudi kapetanka reprezentance Alexandra Popp.

Nemke, ki jih trenira nekdanji nemški nogometaš Horst Hrubesch, bodo prvo tekmo na olimpijskih igrah odigrale 25. julija, ko se bodo pomerile z Avstralkami. Tri dni kasneje jih v Marseillu čaka še dvoboj s prvimi favoritinjami za zlato Američankami, medtem ko se bodo v zadnji tekmi skupinskega dela v Saint-Etiennu srečale še z Zambijkami.

Nemke so zlato medaljo sicer osvojile na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016, pred tem so bile še trikrat zaporedoma bronaste na igrah v Sydneyju, Atenah in Pekingu v letih 2000, 2004 in 2008.

Olimpijski nogometni turnir se bo v moški konkurenci začel 24. julija, v ženski pa dan kasneje. Otvoritvena slovesnost olimpijskih iger v Parizu bo 26. julija.

