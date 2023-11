Nemški prvoligaš odpustil trenerja leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo nemškega nogometnega prvoligaša Uniona iz Berlina je odpustilo trenerja Ursa Fischerja, so potrdili v klubu. Sedeminpetdesetletni Švicar je bil avgusta izbran za trenerja leta v Nemčiji, saj je ekipo pripeljal do lige prvakov, v tej sezoni pa Berlinčanom ne gre po načrtih. Zmagali niso že na 14 tekmah zapovrstjo.

Union je v ligi prvakov z eno točko na dnu skupine C po štirih krogih, pred njim so Real Madrid, Napoli in Braga. V domačem prvenstvu pa je celo zadnji, po 11 krogih je pri le šestih točkah.

Fischer je berlinsko zasedbo prevzel poleti 2018. Takrat je bil Union drugoligaš. V prvi sezoni ga je prvič v zgodovini kluba pripeljal v prvo ligo, v 2020/21 je bil sedmi v prvi ligi in si priigral konferenčno ligo, v 2021/22 je bil peti in si priigral evropsko ligo, v 2022/23 pa je bil četrti in prišel v ligo prvakov.

V tej sezoni pa mu ni šlo, tako da je moral oditi. Začasno ga bo zamenjal trener Unionove ekipe do 19 let Marco Grote, so še dodali v berlinskem kolektivu.

Preberite še: