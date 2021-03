Soimenjakinji za polfinale, zaradi covid-19 danes le ena tekma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V boju za nemško pokalno lovoriko je še osem klubov. Med njimi so tudi trije, ki ne igrajo v elitni bundesligi. Danes se bosta za napredovanje v polfinale pomerili soimenjakinji iz Mönchengladbacha in Dortmunda, ki nastopata tudi v osmini finala lige prvakov. Dvoboj v Regensburgu je zaradi številnih okužb v klubu preložen in bo najverjetneje odigran šele sredi aprila. Kevin Kampl bo v sredo z rdečimi biki v Leipzigu gostil Wolfsburg.