Konec tedna je v Nemčiji v znamenju uvodnega kroga pokalnega tekmovanja, ki se bo razpotegnil do konca meseca. Bayern je pod vodstvom novega trenerja Vincenta Kompanyja s 4:0 premagal drugoligaša Ulm. RB Leizpig je z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom v gosteh s 4:1 ugnal tretjeligaša Essna. Šeško je prispeval zadetek in podajo. Med strelce se je za rdeče bike vpisal že osmič zapored! V nedeljo bosta skušala napredovati Jaka Čuber Potočnik (Köln) in Aljaž Casar (Dynamo Dresden), v ponedeljek pa bo na delu Kristjan Arh Česen (Kickers Offenbach). Pokalni naslov brani Bayer Leverkusen, ki bo zaradi sobotnega superpokala obveznosti v prvem krogu pokala opravil šele 28. avgusta.

Nemški pokal, 1. krog:

Sobota, 17. avgust:

V Nemčiji že nekaj tednov potekajo nižjeligaška tekmovanja, z uvodnim dejanjem v pokalu pa so prvič na zelenice stopili tudi najboljši nemški klubi, bundesligaši. Bayern München, ki je prejšnjo sezono presenetljivo končal brez lovorike, je v petek zvečer gostoval pri drugoligaškem Ulmu in zmagal s 4:0.

Vincent Kompany bo skušal vrniti Bayern na nemški prestol. Foto: Reuters

Bavarski klub po novem vodi Belgijec Vincent Kompany, Bayern pa je v generalki za Ulm med tednom s 3:0 v kombinirani zasedbi nadigral WSG Tirol. Že na začetku tekme je dvakrat zadel zimzeleni Thomas Müller, končni izid 4:0 pa je v sodnikovem dodatku postavil Harry Kane.

Šeško zadel v polno že osmič zapored

Rdeči biki iz Leipziga, pri katerih se dokazujeta dva slovenska legionarja, to sta Benjamin Šeško in Kevin Kampl, so v novo sezono vstopili z visoko zmago na gostovanju pri tretjeligašu Rot-Weiss Essen (4:!). Leipzig je upravičil vlogo favorita na tekmi v Porurju. Oba Slovenca sta začela dvoboj od prve minute. Presenetljivo hitro so povedli gostitelji, domače navijače so spravili na noge že v 2. minuti, a je vodstvo rdeče-belih trajalo le deset minut. Izenačil je Benjamin Šeško.

Benjamin Šeško je za strelski prvenec v sezoni 2024/25 potreboval le 12 minut. Foto: Reuters

Mladi slovenski napadalec je v 12. minuti je izkoristil imenitno podajo Amadouja Haidare ter po strelu z glave iz bližine zatresel mrežo Essna. S tem je zadel za rdeče bike že na osmi zaporedni tekmi! Prejšnjo sezono je sklenil s sedmimi zaporednimi tekmami v bundesligi, na katerih se je vedno vpisal med strelce. S tem je izenačil klubski rekord Tima Wernerja, zdaj pa je Radečan nadaljeval sanjski niz še v pokalnem tekmovanju in tako zadel za rdeče bike že osmič zapored!

Šeško je v novo sezono vstopil z zadetkom in podajo. Foto: Guliverimage Leipzig z igro ni blestel, a je v nadaljevanju srečanja le povišal prednost. Še pred koncem prvega polčasa je Belgijec Lois Openda po hitrem protinapadu, asistenco je prispeval Šeško, zadel za 2:1, kaj kmalu za tem, ko je Šeško (na začetku drugega polčasa je podobno kot Openda zapravil kar nekaj zrelih priložnosti) v 83. minuti zapustil igrišče in ga je zamenjal 19-letni norveški novinec Antonio Nusa, se je slednji ekspresno, že po prvem dotiku žoge na tekmi, vpisal med strelce. Končni rezultat je v 88. minuti postavil Nizozemec Xavi Simons. Kampl je odigral vso tekmo.

Evropski podprvak Borussia Dortmund bo zvečer gostoval pri četrtoligašu Phönixu iz Lübecka.

Nedelja prinaša spopad med Sandhausnom in Kölnom, katerega barve brani 19-letni Slovenec Jaka Čuber Potočnik. Kozličkom ne gre dobro v drugi ligi, po dveh nastopih so osvojili le eno točko. Nazadnje so remizirali pri Elversbergu (2:2), nekdanji up zmajev, zaradi katerega sta se Olimpija in Köln podala v sodni boj, ni kandidiral za srečanje.

Bo Jaka Čuber Potočnik v nedeljo branil barve kozličkov na pokalni tekmi? Foto: Guliverimage

Dynamo Dresden bo v nedeljo gostil Fortuno Düsseldorf. Rumeno-črni so v zadnjem krogu v tretji ligi doma, čeprav so zaostajali že z 0:2, Hanso Rostock ugnali s 4:2. Nekdanji mladi slovenski reprezentant Aljaž Casar, ki prihaja iz Bakovcev, je za Dynamo odigral vso tekmo. Četrtoligaš Kickers Offenbach bo v ponedeljek pričakal Magdeburg. Igra v regionalni ligi, v skupini jugozahod. Nazadnje je v soboto remiziral s Freibergom 0:0. Kristjan Arh-Česen je igral vso tekmo, njegov rojak Gal Grobelnik pri gostiteljih pa 81 minut.

Bayer Leverkusen, ki v tej sezoni brani dvojno nemško krono, bo zaradi superpokalnega spopada s Stuttgartom (sobota) na delu šele 28. avgusta na vzhodu Nemčije v Jeni. Dan pred tem bo Stuttgart gostoval v Münstru.

Nemški pokal, 1. krog:

Petek, 16. avgust:

Sobota, 17. avgust:

Nedelja, 18. avgust:

Ponedeljek, 19. avgust:

Torek, 27. avgust:

Sreda, 28. avgust: