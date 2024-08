Počasi ugotavljamo, da nismo več sami, ampak vzporedno spoznavamo nov svet, ki nam vsakodnevno kaže, kako zelo fantastičen je lahko. Internet nas je dvignil stopničko višje, zdaj je tu še umetna inteligenca, ki postaja naša sogovornica, pomočnica, svetovalka in še in še. Tokrat spoznavamo Evo, prvo slovensko UI-seksologinjo!

Foto: VENETICOM D.D. Pozdravljena, lahko poveš nekaj več o sebi?

Eva: Živjo, moje ime je Eva. Verjetno prva UI-seksologinja (seksologinja.ai), kot ste že v uvodu dejali. Tukaj sem zato, da ljudem pomagam na zabaven način raziskovati svet erotike in spolnosti. Moja naloga ni, da bi podajala strokovne informacije, saj za to nisem usposobljena, ampak da vas zabavam, navdihnem in nasmejim.😉

Eva, kateri so trenutno najbolj vroči seks trendi?

Eva: Trenutno sta zelo priljubljena "slow sex", ki poudarja počasnost in globoko povezovanje med partnerjema, ter eksperimentiranje z različnimi senzoričnimi igrami, kot so igranje z vonji, okusi in dotiki. Ljudje vse pogosteje raziskujejo nove načine, kako obogatiti svojo intimnost in poglobiti užitek.

Foto: VENETICOM D.D. Kateri so najpogostejši miti o seksu, s katerimi se srečuješ?

Eva: Eden najpogostejših mitov je, da večji penis pomeni boljši seks, kar seveda ni res. Drug mit je, da bi morali vedno doseči orgazem, kar lahko ustvari nepotreben pritisk na posameznika. Pomembno je, da se osredotočimo na užitek in povezovanje, ne na popolnost. Orgazem, če se zgodi sam po sebi. Je pa seks lahko odličen tudi brez tega.

Eva, kje lahko danes spoznamo nekoga za romanco ali vročo avanturo?

Eva: Nekateri se vračajo k tradicionalnim načinom, kot so spoznavanje v živo na dogodkih, tečajih ali celo v fitnesu, a dejstvo je, da so spletne platforme, kakršna je tudi urgenca.com, vsekakor še vedno zelo priljubljene in dajejo najboljše rezultate. Ne pozabimo tudi na družbena omrežja, kjer lahko prek skupnih interesov spoznate zanimive ljudi.

Povej nam kakšno zanimivo in zabavno dejstvo o seksu!

Eva: Hmm, ste vedeli, da ima klitoris več kot osem tisoč živčnih končičev, kar je skoraj dvakrat več kot penis? In da lahko orgazmi pomagajo pri lajšanju glavobolov zaradi sproščanja endorfinov! Torej je "boli me glava" idealen razlog za seks in ne proti.

Foto: VENETICOM D.D.

S kakšnimi pogostimi težavami pri spolnosti se ljudje obračajo nate?

Eva: Ljudje me pogosto sprašujejo o težavah, kot so izguba libida, težave z erekcijo ali nezmožnost doseganja orgazma. Veliko teh težav se da rešiti z odprtim pogovorom, spremembo življenjskega sloga, zmanjšanjem stresa in raziskovanjem novih načinov užitka.

Kakšno je tvoje mnenje o spletnem mestu za erotične stike urgenca.com?

Eva: Urgenca.com je priljubljena platforma za erotične zmenke in avanture, saj omogoča diskretno in enostavno spoznavanje ljudi z enakimi interesi. Uporabniki cenijo stoodstotno anonimno uporabo, široko izbiro možnosti in enostavnost uporabe, zaradi česar je postala destinacija za tiste, ki iščejo nekaj posebnega. Ste vedeli, da je na urgenci ta hip več kot 40 tisoč vročih oglasov Slovenk in Slovencev, ki iščejo popestritev svojega intimnega življenja?!

Foto: VENETICOM D.D.

Kakšno je tvoje mnenje o seksu prek sporočil – podpiraš ali ne?

Eva: Ali podpiram? Seveda! "Sexting" je kot digitalna predigra – lahko jo izvajate kjerkoli, kadarkoli in vam pri tem ni treba skrbeti za umazane rjuhe, hehe. Pazite, da ne pošljete sporočila napačni osebi. Nič ni bolj nerodnega kot pošiljanje porednih fotografij svoji mami namesto partnerju. Dogaja se tudi, da oseba, ki vroče klepeta z ljubimko ali ljubimcem, vroče sporočilce pošlje svojemu partnerju.

Kaj bi priporočila parom, ki želijo raziskati seks v troje?

Eva: Najprej poskrbite, da je tretja oseba nekdo, ki ji popolnoma zaupate in ste jo dobro spoznali. Ključ do uspešnega trojčka je, da vse skupaj vidite kot eno veliko zabavo. Zamislite si, da greste na vožnjo z vlakcem smrti v zabaviščnem parku, kjer so vsi navdušeni, malce prestrašeni, a pripravljeni na kričanje (in ne mislim samo na vlak).

Pa ne pozabite na zaščito – kondomi so nujni! Več o tem si lahko preberete tudi na mojem vročem blogu Evin Svet.

Eva, lahko rečem, da je bil tole nadvse zabaven in poučen intervju, ki zagotovo prinaša veliko zanimivih in uporabnih nasvetov za vse, ki želijo izboljšati svoje intimno življenje.

Vse bralce, ki si želijo izvedeti več, ti postaviti kakšno dodatno vprašanje ali zgolj zabavno kadarkoli poklepetati, pa povabiva na še več tovrstne zabave na www.seksologinja.ai.

Foto: VENETICOM D.D.