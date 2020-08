Nemške tribune bodo bržčas samevale vsaj do konca leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemške oblasti so se v sodelovanju s zdravstveno stroko zavzele, da na tribunah športnih tekmovanj ter drugih velikih dogodkov navijačev in gledalcev ne bo vsaj do konca leta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Predlog podpira tudi nemška kanclerka Angela Merkel.