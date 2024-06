Nemec okrepil Olimpijo, litovski reprezentant v Celje

Caciel, triindvajsetletni krilni napadalec, je zmajem obljubil zvestobo do 31. maja 2026. "Vesel sem, da sem v Ljubljani in da sem postal član največjega kluba v državi. V prvih dneh poletnih priprav sem spoznal nove soigralce, trenerje, samo delovno okolje in prvi vtis je zelo dober. V Olimpiji vidim nov izziv, ki predstavlja nadaljevanje moje kariere. Gre za korak naprej," je med drugim dejala druga poletna okrepitev Olimpije.

Armandas Kučys, dobrodošel v Celju! 👑🇱🇹



V konici napada v novi sezoni z litovskim reprezentantom. 194 centimetrov visoki napadalec je s klubom sklenil pogodbo do 30.6.2027! ✍️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/ytUmgufgg6 — NK Celje (@NKCelje) June 27, 2024

Caciel je za Würzburger Kickers na skupno 81 tekmah dosegel 21 golov in 19 podaj. Lani je za najboljšo ekipo bavarske lige prispeval devet zadetkov, kljub odlični prvenstveni formi pa je kasneje izgubila v kvalifikacijah za preboj v 3. ligo.

Litovski reprezentant v Celju

Kučys je k Celjanom prestopil iz moštva FK Kauno Žalgiris. Enaindvajsetetni litovski reprezentant je z državnimi prvaki sklenil pogodbo do 30. junija 2027. Visokorasli napadalec je svojo nogometno pot začel pri domačem Panevezysu, ob vmesnem postanku pri Ekranasu, pa se je pri osemnajstih letih podal v tujino in okrepil švedski Kalmar FF. Sledilo je kaljenje pri švedskih nižjeligaših.

Armandas Kučys, dobrodošel v Celju! 👑🇱🇹



V konici napada v novi sezoni z litovskim reprezentantom. 194 centimetrov visoki napadalec je s klubom sklenil pogodbo do 30.6.2027! ✍️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/ytUmgufgg6 — NK Celje (@NKCelje) June 27, 2024

Julija 2023 se je vrnil v domovino in okrepil FK Kauno Žalgiris. V drugi polovici prejšnje in prvi polovici letošnje sezone je dosegel 11 zadetkov in prispeval 4 asistence. Kučys je za izbrano vrsto Litve debitiral že z vsega 18 leti, na svojem računu pa ima ob devetih nastopih tudi dva zadetka. Svoji državi je letos pomagal k obstanku v Ligi narodov C, ko je na prvi tekmi play-outa dosegel zadetek proti Gibraltarju.

Krepijo se tudi Domžale

Domžale so se okrepile z dvaindvajsetletnim Tomijem Gobcem. Gobec je v zadnji sezoni nosil dres drugoligaša iz Slovenske Bistrice, zdaj pa je z Domžalami sklenil dvoletno pogodbo. ''Občutki so zelo posebni. Domžale so klub z bogato zgodovino in dolgo tradicijo in v čast mi bo nositi rumeni dres. Prihajam iz drugoligaškega kluba in zavedam se, da bo preskok na prvoligaško raven težak, vendar verjamem, da bom že na treningih dokazal svojo kakovost, ki jo bom na tekmah le še nadgradil. Imam zelo visoke cilje. Želim si čim bolj uspešne sezone, tako osebno kot tudi s strani celotne ekipe. Rad bi se iskreno zahvalil upravi Nogometnega kluba Domžale za ponujeno priložnost in prepričan sem, da jo bom tudi upravičil,'' je za klubsko spletno stran dejal Gobec.

Tomi Gobec dobrodošel v rumeni družini! 💛



🎙️"Občutki so zelo posebni. Domžale so klub z bogato zgodovino in dolgo tradicijo in v čast mi bo nositi rumeni dres. Prihajam iz drugoligaškega kluba in zavedam se..."



Več na https://t.co/QlfvCCOJhV pic.twitter.com/0UUNZmjcHi — NK Domžale (@NKDomzale) June 27, 2024

Krilni napadalec je v pretekli sezoni v dresu Slovenske Bistrice na 31 tekmah zabil petkrat. V drugi ligi kategoriji je skupno odigral kar 78 tekem in dosegel devet golov. Med strelce se je Gobec vpisal tudi že na prvi pripravljalni tekmi rumene družine, zanj pa bo to prvo udejstvovanje med slovensko klubsko elito.