Nemci so se Madžaru zahvalil za sodelovanje

Pal Dardai ni več trener nemškega nogometnega prvoligaša Herthe iz Berlina. Kot so danes pri klubu zapisali na spletni strani, so 45-letnega Madžara, ki je bil še drugič v karieri trener tega nemškega kluba, razrešili s položaja trenerja. Trenersko vlogo bo do konca sezone opravljal Tayfun Korkut.