Avtor:
STA

Petek,
30. 1. 2026,
8.40

17 minut

Peru Mano Menezes

Petek, 30. 1. 2026, 8.40

Peru želi na SP 2030

Nekdanji brazilski selektor Mano Menezes prevzel vodenje Peruja

STA

Mano Menezes se je predstavil nogometni javnosti kot novi selektor Peruja.

Mano Menezes se je predstavil nogometni javnosti kot novi selektor Peruja.

Foto: Guliverimage

Nekdanji brazilski selektor Mano Menezes je bil imenovan za glavnega trenerja perujske reprezentance. Do zamenjave selektorja je prišlo, ko se Peru ni uvrstil na letošnje svetovno prvenstvo. Menezes bo zadolžen za to, da Peruju zagotovi mesto na SP leta 2030, je dejal predsednik zveze Agustin Lozano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Triinšestdesetletni Mano Menezes je bil dve leti, od 2010 do 2012, selektor Brazilije, a kljub delu v več vrhunskih brazilskih klubih ni nikoli osvojil velikega naslova. Treniral je tudi ekipe v Savdski Arabiji in na Kitajskem.

Brazilskega strokovnjaka pogosto pokličejo, da reši ekipe v težavah. Sedaj je prevzel perujsko selekcijo, ki je v južnoameriških kvalifikacijah za letošnje SP končala na devetem mestu od desetih ekip, potem ko je zmagala le na dveh od 18 tekmah.

Peru je nazadnje igral na mundialu leta 2018, kar je bil tudi prvi nastop na največjem nogometnem turnirju po 36 letih.

