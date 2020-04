Navijači Paoka iz Soluna so se spopadli s policijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več kot 200 navijačev Paoka, grškega nogometnega kluba iz Soluna, je prekršilo vladne ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije covida-19 ter ni upoštevalo prepovedi javnih zbiranj, ko se je v ponedeljek zbralo zunaj domačega stadiona Toumba, da bi proslavilo 94. obletnico ustanovitve kluba, so poročali grški mediji.

Posredovati je morala policija, ki je uporabila solzivec, da je razgnala privržence Paoka. Lokalni mediji so poročali, da je bil najmanj en privrženec nogometnega kluba aretiran, številne druge pa je policija popisala in jih oglobila.

V Grčiji še najmanj do 27. aprila veljajo ukrepi za zajezitev širjenja epidemije, ki med drugim vključujejo tudi prepoved in ustavitev vseh športnih dejavnosti. V Grčiji so doslej odkrili 2245 primerov okuženih s koronavirusom, 116 oseb pa je umrlo za posledicami koronavirusne bolezni, je poročala francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na poročanje grških medijev.

Grški namestnik ministra za šport Lefteris Avgenakis je v ponedeljek dejal, da verjame, da bodo nogometaši v poklicnih nogometnih klubih v državi začeli znova trenirati prihodnji mesec.

"Počakali bomo na priporočila oziroma navodila strokovnjakov in na podlagi njihovih navodil bomo začeli postopoma odpirati športne objekte," je Avgenakis povedal za televizijo Mega.

Klub Paok so 20. aprila 1926 ustanovili grški pregnanci iz Konstantinopla oziroma Istanbula, ki so v Solun pribežali po izbruhu grško-turške vojne (1920-22).

Grški nogomet je bil sredi krize že pred trenutno krizo zaradi pandemije novega koronavirusa. V središču krize sta aktualni prvak Paok in Olympiakos iz Pireja, ki drug drugemu očitata nepravilnosti in zlorabe.