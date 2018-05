Navijači Dinama napadli navijače Crvene zvezde iz Slovenije

Skupina navijačev hrvaškega Dinama je v Zagrebu na avtocestni obvoznici v smeri slovenske meje pri Motelu Plitvice napadla skupino slovenskih navijačev beograjske Crvene zvezde, ki so se vračali domov s proslavljanja naslova državnega prvaka njihovega kluba v Beogradu, je poročal hrvaški novičarski portal index.hr.

Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Kot je še poročal omenjeni portal, je skupina pripadnikov navijaške skupine Bad Blue Boys iz zasede z različnimi neimenovanimi predmeti napadla skupino vračajočih se privržencev navijaške skupine Crvene zvezde Delije, zaradi česar je nastal prometni zastoj vse do odcepa Lučko.

Napadalci so hitro pobegnili

Predstavniki zagrebške policije so za omenjeni portal potrdili, da je prišlo do navijaškega spopada.

"Nekaj slovenskih državljanov, ki so potovali v dveh kombiniranih vozilih slovenskih registrskih oznak, je v nedeljo, 20. maja, na mejnem prehodu Bregana/Obrežje ob izstopu iz Hrvaške policijskim uslužbencem prijavilo, da jih je na avtocesti v bližini Motela Plitvice z različnimi predmeti napadlo več oseb, ki so potem hitro pobegnile s kraja dogodka. Slovenski državljani so zavrnili zdravniško pomoč, ki so jim jo ponudili uslužbenci policije. V tem incidentu nihče ni bil telesno poškodovan, obsega in višino škode na vozilih pa ni bilo mogoče ugotoviti," so ob tem sporočili iz zagrebške policije, ki še preiskuje okoliščine tega dogodka.

Navijači srbskega nogometnega kluba so v soboto zvečer v središču Beograda pripravili veliko proslavo osvojenega naslova prvakov Srbije v nogometu, po zmagi nad Voždovcem s 5:1 na beograjski Marakani, ko so se peš odpravili od domačega stadiona ekipe Crvena zvezda do beograjskega simbola, znamenitega Meštrovićevega kipa Zmagovalec na Kalemegdanu.