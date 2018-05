Naslova državnega prvaka se drugič veseli Dobovec #foto Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,02 termometer Avtor: STA

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Nogometaši Dobovca Pivovarne Kozel so državni prvaki v futsalu za sezono 2017/18. V odločilni peti finalni tekmi so v gosteh premagali Litijo z 2:0 (0:0) in slavili s skupnim izidom 3:2 v zmagah. Za Dobovec Pivovarno Kozel je to drugi naslov po sezoni 2014/15, Litijani ostajajo pri desetih.