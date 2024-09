Naslednji izziv za Elsnerja veliki PSG

Po odhodu Kyliana Mbappeja iz francoske lige zdaj v tej z največ zanimanja spremljamo Reims in Toulouse. Prvega vodi Luka Elsner, za drugega igra Miha Zajc. Po štirih krogih je bil Reims, ki bo to soboto gostil PSG, sedmi, Toulose pa 12.

Reims slovenskega trenerja Luke Elsnerja je imel po štirih krogih dve zmagi, remi in poraz (sedem točk), v petem v soboto gosti veliki PSG. Ta je s stoodstotnim izkupičkom 12 točk vodilna ekipa lige. Zabili so že 16 golov in dobili le tri. Reims je trenutno pri razmerju šest danih in šest prejetih golov.

Miha Zajc je po slovesu od Fenerbahčeja, kjer Jose Mourinho ni računal nanj, novo sredino našel v Franciji. Za Toulouse je prve minute odigral minuli konec tedna, ko so dosegli prvo zmago, z 2:0 so premagali Le Havre. To nedeljo gostujejo v Brestu.

Francosko prvenstvo, 5. krog:

Petek, 20. september

Sobota, 21. september

Nedelja, 22. september

Lestvica: