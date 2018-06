Napovejte svetovnega prvaka v nogometu

Le še teden dni nas loči od vrhunca letošnjega športnega leta, svetovnega prvenstva v nogometu , ki ga bo med 14. junijem in 15. julijem 2018 gostila Rusija. Potekalo bo na dvanajstih štadionih v 11 različnih mestih. V igri je 32 izbranih vrst, na koncu se bo do največjega naslova v nogometnem svetu, nesmrtnosti in večne slave dokopala le ena.

Na uvodni tekmi se bosta na stadionu Lužniki v Moskvi med sabo pomerili gostiteljica prvenstva, reprezentanca Rusije, in Savdska Arabija. Slovenska reprezentanca se v Rusijo resda ni uvrstila, a kljub temu bo SP nedvomno pritegnil pozornost slovenskih ljubiteljev nogometa. Tako ali drugače, z ogledom tekem pred televizijskimi sprejemniki in z napovedjo rezultatov.

Večina svetovnih stavnic je že pred časom objavila kvote za naslov svetovnega prvaka v nogometu, saj je SP tik pred vrati. Nič drugače ni pri največji slovenski stavnici – Športni loteriji (E-stave), kjer kot favorita za končno zmago postavljajo Brazilce.

Najvišje kotirajo Brazilci in Nemci

Glede na kvote bomo v nedeljo, 15. julija, na stadionu Lužniki v Moskvi gledali finalni obračun med Brazilijo in Nemčijo. To sta reprezentanci, ki prinašata najmanjši zaslužek - če na katerokoli od teh dveh ekip danes vložite en evro, boste v primeru končnega slavja te ekipe dobili dobrih pet evrov.

Za vloženih deset evrov na Brazilce bi, na primer, ob njihovi potencialni osvojitvi naslova osvojili 50 evrov, malce več pa, če bi svoje upe in finance investirali v Nemce.

Skupina A: Rusija, Savdska Arabija, Egipt, Urugvaj; Skupina B: Portugalska, Španija, Maroko, Iran; Skupina C: Francija, Avstralija, Peru, Danska; Skupina D: Argentina, Islandija, Hrvaška, Nigerija; Skupina E: Brazilija, Švica, Kostarika, Srbija; Skupina F: Nemčija, Mehika, Švedska, Južna Koreja; Skupina G: Belgija, Panama, Tunizija, Anglija; Skupina H: Poljska, Senegal, Kolumbija, Japonska; Zadnjih pet svetovnih prvakov: 1998 Francija, 2002 Brazilija, 2006 Italija, 2010 Španija, 2014 Nemčija.

Sledijo Španci, Francozi, Argentinci in Belgijci

Tako kot leta prej tudi letos za glavne favorite torej veljajo južnoameriški reprezentanci (Brazilija in Argentina) in velika evropska četverica (Nemčija, Španija, Francija in Anglija – tokrat brez Italije, ki se ji na prvenstvo ni uspelo kvalificirati).

Po mnenju stavničarjev se tej šesterici lahko najbolj približajo Belgijci, Portugalci, Hrvati, Urugvajci, Rusi in Kolumbijci. Tudi te reprezentance lahko presenetijo ter se vmešajo v boj za najvišja mesta - se morda uvrstijo vsaj v četrtfinale ali celo v polfinale.

Omenjeni dvanajsterici sledijo Poljaki, Švicarji, Danci, Maročani, Mehičani, Švedi in Srbi (za vložen evro na Srbe bi prejeli 125 evrov). Na dnu dvaintrideseterice lahko najdemo reprezentanci Paname in Savdske Arabije s kvoto 500.

Brazilija - 5,00 Nemčija - 5,50 Španija - 7,00 Francija - 7,00 Argentina - 10,00 Belgija -12,00 Anglija - 18,00 Portugalska - 23,00 Hrvaška - 30,00 Urugvaj - 30,00

Legendarni napadalec angleške reprezentance Gary Lineker je nekoč dejal, da je nogomet preprosta igra, kjer se 22 nogometašev 90 minut podi za žogo, na koncu pa vedno zmagajo Nemci. Nemški nogometni stroj je aktualni svetovni prvak, glede na zasedbo in kakovost posameznikov pa tudi letos merijo na najvišja mesta. Na prvi dve mesti jih postavljajo tudi stavnice. Foto: Reuters

Na portalu e-stave lahko komentirate posamezne tekme skupinskega dela, zmagovalca posameznih skupin in že zdaj napoveste končnega zmagovalca celotnega turnirja. Obenem lahko stavite tudi na igralca, za katerega menite, da bo na prvenstvu zadel največ golov.

V tem trenutku je najmanjša kvota za najboljšega strelca postavljena za argentinskega nogometnega virtuoza – Lionela Messija (11,00), sledijo mu Brazilec Neymar, Francoz Antoine Griezmann, Portugalec Ronaldo, Nemec Timo Werner, Anglež Harry Kane, Brazilec Gabriel Jesus, Belgijec Romelu Lukaku ter Urugvajca Luis Suarez in Edinson Cavani. Omenjena igralca sta se znašla na repu deseterice potencialnih najboljših strelcev na prvenstvu.

Lionel Messi velja za enega izmed najboljših nogometašev vseh časov, a z reprezentanco mu še ni uspelo osvojiti odmevne lovorike. Messi je že večkrat dejal, da bi zamenjal kakšno klubsko lovoriko, ki jo je osvojil z Barcelono, za naslov s svojo reprezentanco. Se mu bo letos nazadnje le uresničila želja? Foto: Reuters

Povsem na dnu seznama lahko najdemo Danca Nicklasa Bendtnerja. Če bi nanj stavili en evro, nogometaš pa bi dejansko postal najboljši strelec, bi zaslužili 200 evrov. Malo verjetno, a v nogometu ni prav nič nemogoče. Žoga je namreč okrogla in najpomembnejša postranska stvar je spisala že nešteto neverjetnih in na "prvo žogo" malo verjetnih zgodb.

Lionel Messi (ARG) - 10,00 Neymar (BRA) - 11,00 Antoine Griezmann (FRA) - 14,00 Cristiano Ronaldo (POR) - 14,00 Timo Werner (NEM) - 17,00 Harry Kane (ANG) - 17,00 Gabriel Jesus (BRA) - 18,00 Romelu Lukaku (BEL) - 20,00 Luis Suarez (URU) - 25,00 Edinson Cavani (URU) - 26,00

Neymar naj bi bil do prvenstva pripravljen. V brazilski reprezentanci se še kako dobro spominjajo bolečega poraza izpred štirih let na domačih tleh proti Nemčiji. Brazilija resda nima tako "zvezdniške" zasedbe kot nekoč, a kljub temu imajo praktično na vsakem igralnem položaju izredno kakovostne igralce. Dovolj, da bo najbolj cenjena lovorika v svetu nogometa spet romala v deželo sambe in žogobrca? Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo je leta 2016 s portugalsko reprezentanco osvojil naslov evropskega prvaka. Med najožje favorite za osvojitev letošnjega SP se Portugalska sicer ne uvršča, a "evropskih Brazilcev", kot jim mnogi radi rečejo, nikakor ne gre podcenjevati. Foto: Reuters

Antoine Griezmann je prvo ime francoske reprezentance, ki jo bo zastopala ena izmed boljših generacij v zadnjih letih. Galski petelini merijo na najvišje mesto. Foto: Reuters

V španski zasedbi ne igraveč tvorec ključnih uspehov "zlate" dobe španskega nogometa, Xavi, a furija tudi letos meri vsaj na polfinale. Veliko bo odvisno od Isca, ključnega moža pomlajene španske zasedbe. Foto: Reuters

Belgijci (na fotografiji Eden Hazard) imajo na papirju eno izmed močnejših zasedb in veljajo za tihe favorite prvenstva. Foto: Reuters

Urugvajska naveza Suarez-Cavani bo strah in trepet vseh branilcev na svetovnem prvenstvu. Drugouvrščena reprezentanca južnoameriških kvalifikacij optimizem črpa iz leta 2010, ko so v Južnoafriški republiki prišli vse do polfinala. Foto: Reuters

Hrvaška je najuspešnejša reprezentanca z območja nekdanje Jugoslavije. V njej lahko najdemo kopico reprezentantov, ki imajo nosilne vloge v najboljših evropskih klubih, v katerih osvajajo lovorike. Foto: Reuters Angleži že vse od leta 1966 sanjajo o ponovni osvojitvi svetovnega prvenstva. Za njihove gole naj bi skrbel predvsem Harry Kane. Foto: Reuters

