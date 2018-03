Skomina dal misliti Messiju

Pred današnjima tekmama lige prvakov

Poslastica večera se obeta na štadionu Camp Nou. Barcelona se lahko v četrtfinale lige prvakov uvrsti že 11. zapored. Glede na formo in pripravljenost prvega zvezdnika Lionela Messija je absolutni favorit. Svoje načrte pa ima tudi angleški prvak Chelsea. Pred njim je še zadnja priložnost, da sezono, v kateri je že zdavnaj izpadla iz boja za angleško krono, vendarle popelje na višjo raven in skuša doseči odmeven rezultat v Evropi.

Prva tekma osmine finala v Londonu se je končala brez zmagovalca (1:1). Čeprav so bili večji del srečanja boljši gostitelji, ki so dvakrat zadeli okvir vrat in vodili z 1:0, se je na koncu smejalo Kataloncem.

Barcelona – Chelsea /prva tekma 1:1/ Verjetni začetni enajsterici:

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Paulinho, Rakitić, Busquets, Gomes; Messi, Suárez

Manjka: Denis Suarez

Vprašljiv: Iniesta Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Moses, Fàbregas, Kanté, Alonso; Willian, Morata, Hazard

Manjka: David Luiz, Barkley

Vprašljiv: Rüdiger

Trener Barcelone previden v izjavah

Ernesto Valverde se je v Londonu prepričal v moč Chelseaja. Foto: Getty Images "Na prvi tekmi smo se prepričali v moč in sposobnosti Chelseaja. Zagotovili smo si dobro izhodišče, zdaj pa moramo odigrati našo igro," sporoča Ernesto Valverde, ki z Barcelono v španskem prvenstvu in ligi prvakov sploh še ni izgubil. Opozarja, da lahko Chelsea doseže zadetek v vsakem trenutku, hkrati pa je zelo kakovostna v defenzivnem delu igre.

"Ko se prestavijo nazaj, jih je težko prebiti, saj imajo zelo trdno obrambo. Morda bi lahko bil naš recept, da večkrat pritisnemo na njihove vrste, a moramo biti pri tem tudi pazljivi, saj so zelo nevarni v protinapadih. Pa tudi iz prekinitev," se trener Barcelone zaveda, da bo imel zvečer opravka z zelo zahtevnim tekmecem.

Barcelona in Chelsea sta se v Evropi pomerila že 13., le enkrat pa se je dvoboj končal brez zadetkov. Navijačem modrih je všeč podatek, da so Katalonci na zadnjih šestih tekmah v izločilnem delu lige prvakov zmagali le enkrat.

Conte ponosen na prvo tekmo

Antonio Conte za napredovanje nujno potrebuje vsaj en zadetek. Foto: Getty Images "Tekmo v Londonu smo odigrali zelo dobro, na meji popolnosti. In to proti ekipi, ki spada med najboljše na svetu. Barcelona si je z 1:1 priigrala prednost," razmišlja Antonio Conte, ki je pred težkim gostovanjem poudaril, da morajo njegovi izbranci dati vse od sebe, ostati zbrani in ohraniti trezno glavo od prve do zadnje minute.

"Nastopili bodo trenutki, ko bodo pritisnili na nas in bomo trpeli, a moramo ostati čvrsti. Ko pa bomo imeli žogo v svoji posesti, se moramo truditi, da bi dosegli zadetek," je izpostavil nekdanji strateg Juventusa in italijanske reprezentance. Če bo Chelsea ostal brez zadetka, bo zagotovo ostal tudi brez četrtfinala.

Messi se dobro spominja, da s Skomino ni šale

Ko je Damir Skomina lani pokazal rumeni karton Messiju, se je Argentinec težko sprijaznil s kaznijo. Foto: Reuters Navijači Chelseaja opozarjajo, da Barcelona na tekmi, na kateri ne bi sodnik izključil katerega izmed nogometašev londonskega kluba, modrih ni premagala že vse od maja 1966. Sodniške odločitve so se na dvobojih omenjenih klubov večkrat pojavljale na naslovnicah in dvigale prah, hkrati pa parale živce nogometašev. Zato bo pred Damirjem Skomino, ki mu je Evropska nogometna zveza (Uefa) zaupala sojenje, velika in odgovorna naloga.

Katalonski mediji so pred tekmo izpostavili, da je sodnik iz Kopra neizprosen do vseh nogometašev, ki kršijo pravila. Naj gre za manj znane, neznane ali tiste, ki spadajo med največje zvezdnike - vseeno. Skomina je enako strog do vseh. Tako so se hitro spomnili na tekmo v skupinskem delu, ko je Barcelono doma s 3:0 nadigral Juventus. Na Camp Nouu je sodil Skomina. Ko je Miralem Pjanić (Juventus) v 54. minuti storil prekršek nad Argentincem, je Messi stekel do slovenskega sodnika in ga prijel. Hotel mu je dopovedati, naj reprezentantu BiH pokaže rumeni karton.

Sledili so bučni protesti zvezdnikov Barcelone. Foto: Reuters

Skomini tovrstna poteza, ki ni dovoljena, ni bila všeč. Ljubljencu občinstva v Barceloni je pokazal rumeni karton, Argentinec, večkratni najboljši nogometaš na svetu, pa je hitro spoznal, da se s Skomino ne gre šaliti. Navijači Barcelone se tolažijo, da je Chelsea, ko mu je sodil Koprčan, zmagal le na eni izmed petih tekem.

To bi bil čudež vseh čudežev

Robert Lewandowski je na prvi tekmi proti Bešiktašu dosegel zadnja zadetka za visoko zmago s 5:0. Foto: Reuters Še nobeni ekipi v izločilnem delu lige prvakov ni uspelo nadoknaditi zaostanka petih zadetkov po prvi tekmi. Največji podvig je uspel Barceloni, ki je v prejšnji sezoni doma šokirala PSG s 6:1 in napredovala kljub porazu v Parizu (0:4). Bešiktaš je dvoboj v Münchnu izgubil kar z 0:5, tako da se je pred povratno tekmo znašel v brezizhodnem položaju. Turški prvak prvič nastopa v izločilnem delu lige prvakov.

Na gostovanje na Bavarsko se je odpravil z visokimi cilji, nato pa mu je zgodnji rdeči karton zimskega novinca Hrvata Domagoja Vide povsem porušil načrte. Nemški stroj se je hitro ogrel in napolnil mrežo nemočnim Turkom. "Skušali se bomo dostojno posloviti od tekmovanja, v katerega se želimo vrniti že prihodnjo sezono," sporoča Senul Günes, trener Bešiktaša, ki se bo potrudil, da velikan iz Istanbula ohrani niz neporaženosti na domačih evropskih tekmah, ki ga krasi v zadnjih treh letih.

Bešiktaš – Bayern /prva tekma 0:5/ Verjetni začetni enajsterici:

Bešiktaš: Fabri; Gökhan, Medel, Necip, Adriano; Hutchinson, Tolgay; Quaresma, Talisca, Babel; Negredo

Manjkajo: Vida, Pepe, Tošić Bayern: Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Vidal, Thiago; Müller, James, Ribéry; Wagner

Manjkajo: Neuer, Coman, Tolisso, Robben

Rdeči karton, ki ga je prejel Domagoj Vida, je na Bavarskem potek srečanja usmeril v korist Bavarcev. Foto: Reuters

"V čudovitem vzdušju smo igrali že pri Celticu, Napoliju. Tudi tu bo podobno. Veselimo se igranja pred navijači, ki dihajo s svojo ekipo. Čeprav smo prvo tekmo dobili s 5:0, bomo zaigrali na polno. Moji igralci se zavedajo, da lahko pokažemo še več," je dejal Jupp Heynckes. Ko je začasno prevzel položaj trenerja, je Bayern zaigral kot prerojen. V nemškem prvenstvu se je hitro oddaljil od tekmecev, na zadnjih 15 tekmah pa je zmagal kar 14-krat.