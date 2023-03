Na Otoku bodo v središču pozornosti tudi Slovenci

Leipzig je na prvi tekmi osmine finala poskrbel za eno večjih presenečenj, potem ko je na prvi tekmi remiziral z Manchester Cityjem (1:1). Za vodstvo sinjemodrih je sicer v 27. minuti zadel Riyad Mahrez, a je na drugi strani nato v 70. minuti zadel eden najbolj vročih nogometašev nemške ekipe Hrvat Joško Gvardiol ter s tem postavil končni izid in tako pustil odprte karte pred povratnim obračunom na Etihadu, kjer bodo pravico delili Slovenci na čelu s Slavkom Vinčićem.

Da bi Manchester Cityju zadal prvi domači poraz v letu 2023, mora Marco Rose črpati navdih iz vodenja tokratnega nasprotnika Pepa Guardiole, ki je bil namreč zadnji trener, ki je vodil nemški klub do zmage v ligi prvakov na Etihadu, ko je bil v sezoni 2013/14 uspešen z Bayernom iz Münchna. Od takrat se je devet poskusov moštev iz bundeslige, da bi premagali Man City na njihovem terenu, končalo neuspešno. A v prid Leipziga govori niz petih tekem neporaženosti.

Joško Gvardiol je zadel na prvi tekmi proti Manchester Cityju in tudi na zadnji tekmi Leipziga v bundesligi. Foto: Guliver Image

Ekipa Marca Rosa se v povratni obračun podaja z dobro popotnice visoke zmage s 3:0 nad Borussio Monchengladbach v bundesligi. Vendar pa je poraz z 1:2 proti Borussii Dortmund v začetku tega meseca prekinil devetih tekem brez poraza na gostovanjih v vseh tekmovanjih za Leipzig.

"Pred nekaj tedni smo igrali proti njim in vemo, kaj lahko pričakujemo, v teoriji se sliši enostavno, res ni. Prvi polčas v Leipzigu je bil slab. Naša obramba ni bila tako slaba, vendar nismo imeli skoraj nobene posesti, to je bila glavna težava. Želimo biti bolj intenzivni, ko se branimo, kar pomeni, da bomo imeli nekoliko večjo posest, a ko bomo imeli žogo, bomo morali biti tudi nekoliko bolj odgovorni," je prepričan Rose. "Moramo najti pravo ravnovesje, potrebujemo veliko samozavesti in poguma in potrebovali bomo našo najboljšo tekmo v tej sezoni," je še prepričan Rose.

Guardiola bo danes pod posebnim pritiskom. Foto: Reuters

A v odlični formi so tudi nogometaši Manchester Cityja, ki se še vedno borijo za končni uspeh v treh tekmovanjih. Po remiju v Leipzigu je zasedba Pepa Guardiola zabeležila štiri zaporedne zmage, nazadnje so v angleškem prvenstvu z 1:0 odpravili Crystal Palace. Manchester City se je v osmini finala lige prvakov nazadnje poslovil v sezoni 2016/17, ko ga je ustavil Monaco. Če bi se Manchester City prebil v četrtfinale bi s tem postavil tudi zgodovinski izid, saj bi izenačil Arsenalov 14-letni rekord najdaljšega niza neporaženosti angleške ekipe v ligi prvakov. Citizens namreč na domačih tleh v evropskih tekmovanjih niso izgubili že na 23 tekmah, od tega so zmagali 21-krat. V odlični formi pa so tudi v tem letu, saj so na domačem terenu dobili vseh šest tekem na Etihadu od novoletnega remija z Evertonom.

Kdo bo na koncu bolj uspešen? Foto: Reuters

A pritisk na plečih sinjemodrih je ogromen, na to je opozoril tudi Guardiola, ki je prepričan, da bo sezona Manchester Cityja ocenjena po predstavah v ligi prvakov. Gre za javno mnenje. To ne pomeni, da se strinjam s tem, ampak vsekakor me bodo ocenjevali po tem. Odkar sem prišel sem, pred prvo tekmo v ligi prvakov, ko sem prvič sedel pred mediji, so ljudje govorili, da sem tukaj, da osvojim ligo prvakov. A zato smo tukaj: da osvajamo trofeje. Ne poznam nobenega trenerja ali igralca, ki si ne želi zmagati," je prepričan Guardiola

"Na prvi tekmi smo bili v prvem polčasu mi boljši. V drugem polčasu pa so bili boljši oni. Še enkrat smo si ogledali tekmo in poskušali smo ugotoviti, kaj bomo storili. Poskušali bomo prilagoditi nekaj stvari, ki nam bodo morda pomagale, da bomo imeli več nadzora in igrali nekoliko bolje," je še dejal Španec na klopi angleške ekipe, ki sicer še nima tako želene lovorike lige prvakov. Nazadnje so sinjemodri veliko priložnost zapravili v sezoni 2020/21 izgubili v finalu.

Povratna tekma osmine finala lige prvakov: Torek, 14. marec, Etihad:

21.00 Manchester City - RB Leipzig /1:1/ // izid prve tekme Verjetni začetni postavi:

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish

RB Leipzig: Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva

