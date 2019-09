Na klop Watforda se vrača znano ime

Potem ko so pri angleškem nogometnem prvoligašu Watfordu odpustili trenerja Javija Garcio, so na njegovo mesto imenovali nekdanjega trenerja, Quiqueja Sancheza Floresa. Štiriinpetdesetletnik se tako vrača h klubu, kjer je že vihtel taktirko med letoma 2015 in 2016 in klub popeljal do sredine prvenstvene lestvice ter finala angleškega pokala FA.