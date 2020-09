Molk okoli Josipa Iličića je prekinil njegov soigralec

Foto: Getty Images

"Zdi se mi, da je v veliko boljšem stanju, kot je bil. Je zelo motiviran. Izraz na njegovem obrazu je danes drugačen, kot je bil. Vrnil se je. Vidi se, da želi spet začeti znova in priti v staro formo. Počuti se dobro in je nasmejan. Upam, da bo čim prej nadoknadil čas, ki ga je izgubil, in bo spet tako dober, kot je bil," je povedal kolumbijski napadalec Atalante Luis Muriel in vsaj malo orisal trenutno stanje Josipa Iličića, ki se je v začetku prejšnjega tedna po več mesecih odsotnosti zaradi osebnih težav vrnil v Bergamo, kjer so mu soigralci, klubsko osebje in navijači pripravili topel sprejem.

Od takrat, podobno kot že prej, o Iličiću v klubu ne podajajo nobenih izjav. Niti ne o tem, kaj natanko se je zgodilo, da je sredi sanjske sezone, v kateri je blestel v majici četrtfinalista lige prvakov, predčasno končal nastope in se vrnil v Slovenijo. In niti ne o tem, kaj se z njim dogaja v teh dneh.

Jasno je le, da za ekipo Gian Piera Gasperinija, ki je že večkrat dejal, da s povratkom Iličića v klubu ne bodo hiteli, trenutno ne kandidira.

Prihodnost je še naprej negotova

Atalanta se sicer pospešeno pripravlja na začetek nove sezone, ki jo čaka prihodnji teden, ko bo s tekmo proti Torinu začela novo sezono italijanskega prvenstva.

Treniral naj bi sam, ločeno od ekipe, a tega, kdaj se bo soigralcem priključil na treningih oziroma o tem, ali se je to morda že zgodilo, pri Atalanti javnosti niso obvestili. Še manj pa o tem, kdaj bo nared za največje napore.

Iličićeva prihodnost, ki je še kako pomembna tudi za selektorja slovenske reprezentance Matjaža Keka, tako še naprej visi v zraku in je precej negotova.