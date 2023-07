Messi tudi uradno v Miamiju: Vesel sem, da začenjam novo poglavje v karieri

"Vesel sem, da začenjam novo poglavje v karieri. To je za vse nas fantastična priložnost in skupaj bomo zgradili čudovito zgodbo," je ob podpisu pogodbe dejal 36-letni nekdanji zvezdnik Barcelone in pariškega PSG.

Finančnih podrobnosti ob podpisu pogodbe niso razkrili, je pa Miami že pred tem namignil, da bo letna plača Messija znašala približno 55 milijonov evrov.

Messi naj bi na igrišču v dresu novega kluba debitiral 21. julija proti mehiškemu klubu Cruz Azul v ligaškem pokalu, turnirju med klubi severnoameriške nogometne lige MLS in mehiške lige.

David Beckham, solastnik kluba iz Miamija, je imel veliko zaslug, da je Messi prišel v ZDA. Foto: Reuters

Prihod Messija naj bi pomenil veliko vzpodbudo za klub kot za celotno ligo

Inter Miami je sicer trenutno na zadnjem mestu vzhodne konference MLS oziroma na 28. mestu med 29 klubi v ligi. Prav prihod Messija naj bi pomenil veliko vzpodbudo tako za klub kot za celotno ligo, saj se je zanimanje za nogomet v ZDA skokovito povečalo po napovedani selitvi Messija.

Pred njim je imel vlogo največjega tujega zvezdnika, ki je prišel v ZDA, David Beckham. Zdaj je solastnik kluba iz Miamija in je imel veliko zaslug, da je Messi prišel v ZDA. "Ko sem pred desetimi leti začenjal zgodbo z novim klubom v Miamiju, sem dejal, da sanjam o prihodu najboljših igralcev na svetu. Ko sem prišel v Los Angeles, da bi pomagal razviti nogomet, je bila to želja za naslednjo generacijo. Zdaj so sanje postale resničnost," je ob Messijevem podpisu dejal Beckham in dodal: "Komaj čakam, da Leo stopi na igrišče."

