Messi se je lažje poškodoval, a bo lahko igral

Španska liga se bo po trimesečnem premoru zaradi koronakrize nadaljevala v sredo z drugim polčasom prekinjene tekme drugoligašev Raya Vallecana in Albaceteja.

V četrtek prvoligaši začenjajo nadaljevanje z mestnim derbijem med Sevillo in Betisom, nato pa bodo tekme na sporedu vsak dan. Vodilna Barcelona pa bo na zelenici prvič v soboto, ko bo gostovala na Mallorci.

Argentinec je v soboto treniral sam na domačem stadionu Camp Nou, potem ko je zaradi poškodbe izpustil dva treninga, zaradi česar so se pojavili dvomi, ali bo nared za nadaljevanje la lige ali ne.

Messi ni bil edini z bolečimi mišicami

"Messi ni edini v ekipi, ki je imel po treningu boleče mišice. To so občutili vsi oziroma skoraj vsi člani ekipe, odkar smo se vrnili na igrišče po koronavirusnem premoru. Gre za manjšo poškodbo, ki je pod nadzorom. Gre mu dobro in v soboto ne bo imel nobenih težav," je dejal Setien za Movistar.

Iz tabora Barcelona so sicer v petek sporočili, da se bo Messi vrnil "v nekaj dneh", a glede na to, da imajo ekipe pred nadaljevanjem za skupne treninge na voljo zgolj deset dni, je bil to prvi razlog za skrb v taboru Kataloncev. Drugi pa dejstvo, da ima 32-letni zvezdnik to sezono za sabo že kar nekaj poškodb.

Poleg Messija je Setien sporočil še eno veselo novico za navijače Barcelone – po januarski operaciji desnega kolena je zeleno luč za nastop dobil tudi 33-letni Urugvajec Luis Suarez.