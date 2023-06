Messi potrdil, da na SP ne bo igral več

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi ne bo nastopil na prihodnjem svetovnem prvenstvu, ki ga bodo leta 2026 gostile ZDA, Mehika in Kanada. "To je bilo moje zadnje SP. Videli bomo, kako bo šlo naprej, a v principu me na naslednjem SP ne bo," je v pogovoru za kitajski časnik Titan Sports povedal Argentinec.